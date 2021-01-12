Прокурор Волгоградской области наградил лучших сотрудников

Общество 12.01.2021 17:00
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12.01.2021 17:00
Сегодня сотрудники прокуратуры Волгоградской области получили ведомственные награды. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, торжественное собрание было посвящено 299-летию со дня создания надзорного ведомства.
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко поздравил коллег с праздником, отметив их вклад в дело укрепления законности и правопорядка.
Профессионализм отдельных работников прокуратуры Волгоградской области был также отмечен Генеральным прокурором России Игорем Красновым. Прокурор региона вручил 28 сотрудникам ведомственные награды.
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