



Предприниматель из Ленинского района проиграла суд компании из Китая из-за свинки Пеппы. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, владелица торговой точки по решению суда должна выплатить «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» свыше 60 тысяч рублей за продажу скромного набора игрушек с изображением героев популярного мультфильма. Факт продажи товара, на упаковке которого нарисованы мама Свинка, папа Свин, Пеппа и поросенок Джордж, был зафиксирован на видеокамеру.

Договора на использование облика известных детских персонажей с правообладателем у индивидуального предпринимателя Кульшариповой не оказалось. Поэтому Ленинский районный суд по иску китайской корпорации взыскал с коммерсанта компенсацию за нарушение авторских прав. Добиться отмены судебного акта в апелляционной инстанции продавцу игрушек не удалось.

Волгоградские предприниматели не впервые несут убытки из-за свинки Пеппы. В начале 2019 года суд обязал торговца из города-героя по аналогичному делу выплатить правообладателям 140 тысяч рублей.



