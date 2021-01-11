Общество 11.01.2021 11:40
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11.01.2021 11:40
Предприниматель из Ленинского района проиграла суд компании из Китая из-за свинки Пеппы. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, владелица торговой точки по решению суда должна выплатить «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» свыше 60 тысяч рублей за продажу скромного набора игрушек с изображением героев популярного мультфильма. Факт продажи товара, на упаковке которого нарисованы мама Свинка, папа Свин, Пеппа и поросенок Джордж, был зафиксирован на видеокамеру.
Договора на использование облика известных детских персонажей с правообладателем у индивидуального предпринимателя Кульшариповой не оказалось. Поэтому Ленинский районный суд по иску китайской корпорации взыскал с коммерсанта компенсацию за нарушение авторских прав. Добиться отмены судебного акта в апелляционной инстанции продавцу игрушек не удалось.
Волгоградские предприниматели не впервые несут убытки из-за свинки Пеппы. В начале 2019 года суд обязал торговца из города-героя по аналогичному делу выплатить правообладателям 140 тысяч рублей.
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