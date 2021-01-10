



Трое мужчин и две женщины скончались от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, все они лечились самостоятельно и поздно обратились за медицинской помощью.

Примерную дату заражения вирусом 46-летнего жителя Волгограда установить не удалось. Неизвестной осталась история заболевания и 62-летней жительницы Михайловки.

69-летний мужчина из Волжского обратился к врачам только на шестой день болезни, а до этого лечился сам. У него диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией и госпитализировали, но спасти не смогли. Также попала в больницу и 64-летняя жительница Волжского. Она пыталась сама победить вирус, но спустя четыре дня обратилась за медицинской помощью. Ее госпитализировали по результатам исследования.

58-летний житель Иловлинского района обратился к врачам спустя 6 дней после того, как почувствовал первые признаки недомогания. Самолечение ему также не помогло. Его госпитализировали с подтверждённым COVID-19 и двусторонней пневмонией.

У всех скончавшихся были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.



