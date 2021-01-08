В Волгограде прохудившийся водопровод заливает пойму реки Царицы

Общество 08.01.2021 12:41
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08.01.2021 12:41
Огромное ледяное изваяние «выросло» в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда из-за порыва на водопроводе. Как сообщает ИА «Высота 102», очевидцы заметили бьющий из-под земли фонтан еще накануне – вода заливает все на своем пути, покрывая ледяной коркой камыш, ветки и корни деревьев.
В пресс-службе «Концессий водоснабжения» подтвердили, что течь дал магистральный водопровод диаметром 800 мм. К ликвидации аварии коммунальщики приступят после праздников, чтобы не отключать воду, пока горожане отдыхают по домам. На время ремонта магистрали потребителей переведут на резервную систему водоснабжения, напор воды будет низким – жителей предупредят заранее.
Этот порыв стал очередным в длинном списке коммунальных ЧП за последние полторы недели: с 30 декабря технологические нарушения на сетях происходят едва ли не каждый день. Без воды неоднократно оставались жители Дзержинского и Краснооктябрьского районов Волгограда, обитатели Жилгородка встретили Новый 2021 год с сухими кранами. Реки водопроводной воды, бьющей из прохудившейся трубы, намерзли ледяными торосами на улице Варшавской в Краснооктябрьском районе. Аварии не прекращаются и на тепловых сетях: произошедший 3 января порыв на теплотрассе в Волжском унес жизнь пожилого горожанина и потряс весь регион.
Видео: Алексей Сидоренко, ВКонтакте.
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