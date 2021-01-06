Попарились с огоньком: 11 бань сгорело за новогодние праздники в Волгоградской области





Впечатляющими назвали сотрудники МЧС цифры по баням, сгоревшим за новогодние праздники в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», об обстановке с пожарами рассказал сегодня на брифинге заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Степаненко.

«Говоря о пожарах в целом, отмечу, что их подавляющее большинство от общего числа, а это более 90 %, произошло в жилом секторе, куда входят и СНТ. При этом немалая доля сопряжена с пожарами в банях. Таких пожаров с начала года зарегистрировано 7, а если принять во внимание 30 и 31 декабря, то цифра будет более впечатляющая – 11», - отметил Степаненко.

По его словам, владельцы сгоревшим бань не соблюдали элементарные требования пожарной безопасности, что привело к пожарам.

Всего с начала 2021 года в регионе произошло 57 пожаров, на которых погибло 4 человека и один получил травмы. Это меньше, чем за аналогичный период прошло года на 24%. Тогда произошло 75 пожаров с 9 погибшими и двумя ранеными.

Степаненко отметил, что сотрудники МЧС делают упор на профилактику пожаров: устраивают рейды, раздают памятки, проводят проверки. Так, в канун Рождества была проведена работа по обеспечению пожарной безопасности культовых учреждений, где будут проводиться Рождественские службы.



