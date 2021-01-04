Общество 04.01.2021 16:17
0
04.01.2021 16:17
В квартиры и дома жителей Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда вернулась холодная вода. Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», аварийные бригады ликвидировали порыв на магистральном водопроводе на пересечении улицы Еременко и проспекта Металлургов. В настоящее время система наполняется водой.
Волгоградцы провели без воды почти 16 часов – авария на трубопроводе произошла поздно вечером 3 января, водоснабжение было приостановлено. Коммунальщики сразу выехали на место для устранения течи, к работам была привлечена спецтехника.
Это уже третий крупный порыв в Краснооктябрьском районе за последние несколько дней. 30 декабря авария произошла на улице 39-й Гвардейской, 31 декабря при запуске водоснабжения труба треснула в другом месте. Дважды отключали ресурс и в микрорайонах Семь ветров и Жилгородок в Дзержинском районе из-за проблемы на насосной станции – Новый год часть волгоградцев встретили без воды.
Реклама
Индексация пенсий, удаленка в законе и налог на вклады: волгоградцы будут жить в 2021 году в новых реалиях04.01.2021 19:57
Общество 04.01.2021 19:57
Волгоградцы, завидуем молча: семья хуторян устроила новогоднюю феерию в своем дворе04.01.2021 19:19
Общество 04.01.2021 19:19
Жители Волгоградской области сняли на видео посленовогодний коллапс в районной поликлинике04.01.2021 18:39
Общество 04.01.2021 18:39
Самолечение от COVID-19 закончилось трагедией для жителя Волгоградской области04.01.2021 17:48
Общество 04.01.2021 17:48
Мэр Волжского поручил оказать помощь семье погибшего из-за порыва на теплотрассе04.01.2021 14:09
Общество 04.01.2021 14:09
Коронавирус унес жизни четырех жителей Волгоградской области04.01.2021 12:46
Общество 04.01.2021 12:46
Упавший в яму с кипятком пожилой мужчина скончался в больнице Волгограда04.01.2021 10:42
Общество 04.01.2021 10:42
В Волжском полностью восстановлена подача тепла после крупной аварии04.01.2021 10:09
Общество 04.01.2021 10:09
Порыв трубы с кипятком в Волжском: что сняли камеры03.01.2021 19:14
Общество 03.01.2021 19:14
Общественный транспорт в Волжском пустили в объезд порыва03.01.2021 16:41
Общество 03.01.2021 16:41
Не дожили до пенсии: в Волгоградской области коронавирус унес жизни еще четырех человек03.01.2021 16:37
Общество 03.01.2021 16:37
Порыв теплотрассы в Волжском оставил без горячей воды и отопления несколько микрорайонов03.01.2021 14:30
Общество 03.01.2021 14:30
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом падает третий день03.01.2021 13:40
Общество 03.01.2021 13:40
Хоть что-то хорошее: о чем приятно вспомнить волгоградцам в 2020 году03.01.2021 12:46
Общество 03.01.2021 12:46
Гололед и туман задержатся в Волгоградской области до понедельника02.01.2021 18:13
Общество 02.01.2021 18:13
Реклама