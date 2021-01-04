



В квартиры и дома жителей Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда вернулась холодная вода. Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», аварийные бригады ликвидировали порыв на магистральном водопроводе на пересечении улицы Еременко и проспекта Металлургов. В настоящее время система наполняется водой.

Волгоградцы провели без воды почти 16 часов – авария на трубопроводе произошла поздно вечером 3 января, водоснабжение было приостановлено. Коммунальщики сразу выехали на место для устранения течи, к работам была привлечена спецтехника.

Это уже третий крупный порыв в Краснооктябрьском районе за последние несколько дней. 30 декабря авария произошла на улице 39-й Гвардейской, 31 декабря при запуске водоснабжения труба треснула в другом месте. Дважды отключали ресурс и в микрорайонах Семь ветров и Жилгородок в Дзержинском районе из-за проблемы на насосной станции – Новый год часть волгоградцев встретили без воды.