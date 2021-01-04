В отделении реанимации и интенсивной терапии больницы №25 в Волгограде скончался 75-летний мужчина, получивший обширные ожоги в результате порыва трубы с кипятком в Волжском. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в облздраве. В реанимации остается еще один пострадавший. Двое мужчин, которые также получили ожоги в результате коммунальной аварии в Волжском, находятся в палате ожогового отделения.

Ранее сообщалось, что пострадали четыре человека, в том числе спасатель – их с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в волгоградскую клиническую больницу №25. Это мужчины 27,30, 65 и 75 лет. Самые тяжелые ожоги получили двое жителей Волжского, провалившиеся в яму с кипятком на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, когда под их ногами обрушился асфальт и они оказались в кипятке. Среди получивших ожоги также есть спасатель. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что сотрудник ведомства помогал угодившим в яму волжанам выбраться. Он также госпитализирован, но находится не в реанимации.

Напомним, ЧП произошло днем 3 января в Волжском на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Прорвало тепломагистраль диаметром 600 мм. Из-за аварии кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился рядом с пешеходным переходом. В яму упали пешеходы, которые в этот момент переходили дорогу. Как сообщили в оперштабе, по состоянию на 8:30 утра дома, оставшиеся из-за аварии без воды и тепла в Волжском, подключены к теплоснабжению. Аварийная бригада вела восстановительные работы всю ночь. К утру последствия коммунального ЧП ликвидированы. Волгоградский губернатор поручил устранить аварию с кратчайшие сроки, выяснить причины случившегося и принять меры по предупреждению подобных происшествий.







