Чек-лист подготовки к встрече Нового года





Не забыть про обязательные платежи

В принципе, удобство онлайн-обслуживания не вызывает сомнений в любое время, а не только в условиях предпраздничной суеты или новогодних выходных. Ведь это – огромная экономия времени. Особенно что касается регулярных платежей, например, оплаты услуг ЖКХ.

Нет никаких проблем, чтобы перечислить деньги обслуживающим и ресурсоснабжающим предприятиям посредством интернет-банка «СберБанк Онлайн»1 . Надо просто войти в личный кабинет, в меню «Платежи» выбрать «ЖКХ и домашний телефон», далее – категорию и нужную услугу в списке (либо воспользоваться функцией поиска) и указать необходимую сумму.

В мобильной версии все еще проще. Нужно открыть на смартфоне2 приложение «СберБанк Онлайн», найти и нажать кнопочку «Сканировать QR-код»3 на главном экране и навести камеру на QR-код (это такой квадратик, похожий на пазл). Все реквизиты для оплаты заполнятся сами, а вам останется только подтвердить платеж.

Многие предпочитают иметь на руках чеки об оплате – они все сохраняются в личном кабинете «СберБанк Онлайн».

Если нужен бумажный вариант, можно в любое время распечатать его на принтере или в устройстве самообслуживания СберБанка: вставьте карту в устройство (а лучше приложите к NFC-считывателю4), введите пин-код, в пункте «История операций» выберите нужную, нажмите «Операции», а затем – «Печатать чек».

5. Достаточно один раз настроить оплату в «СберБанк Онлайн», после чего банк возьмет на себя все рутинные задачи. Вы не ошибетесь и не переплатите лишнего. Сервисом легко управлять, при необходимости его всегда можно отредактировать. Совсем не думать о платежах в праздники поможет услуга «Автоплатеж» . Достаточно один раз настроить оплату в «СберБанк Онлайн», после чего банк возьмет на себя все рутинные задачи. Вы не ошибетесь и не переплатите лишнего. Сервисом легко управлять, при необходимости его всегда можно отредактировать.





Поздравить близких

Ситуация 2020 года вносит некоторые ограничения в традиционные новогодние посещения родных и близких. Однако поздравить, конечно, хочется каждого. Быстро перевести деньги можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». А функция «Диалоги» позволит отправить собеседнику красивую открытку! Клиенты СберБанка могут ежемесячно переводить до 50 тыс. рублей без комиссии внутри банка. Для совершения переводов сверх установленных лимитов существует гибкая система подписок6, которая позволяет настраивать комиссию за платежи и переводы в соответствии с потребностями каждого клиента.





Подвести итоги

Пользователям раздела «Выписки и справки» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» доступен новый сервис – оформление индивидуальной выписки . Здесь можно сформировать индивидуальную выписку по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных. Сервис доступен на платформах iOS и Android. Конструктор позволяет найти операции зачисления/списания по конкретной карте, перевода денежных средств конкретному человеку. В дальнейшем инструмент будет дополнен новыми фильтрами и данными.





Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.





1Интернет-банк и мобильное приложение «СберБанк Онлайн» доступны клиентам-держателям банковских карт СберБанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту.

2Смартфон (от англ. языка Smartphone - умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

3QR-код (Quick Response Code – англ. «код быстрого реагирования») – двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

4NFC (near field communication – англ. «ближняя бесконтактная связь») – технология бесконтактных платежей с помощью карты или смартфона.

5Услуга «Автоплатеж» доступна клиентам-держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Автоплатеж будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru.

6Выбрать и подключить подписку для переводов без комиссии можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»: безлимит на переводы внутри банка и платежи в месяц от 209 руб/мес; безлимит на все переводы внутри банка от 134 рублей/мес; +50 тысяч рублей на переводы внутри банка без комиссии до конца месяца за 99 рублей



