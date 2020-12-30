Общество

Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет героев войны

Общество 30.12.2020 13:57
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30.12.2020 13:57


Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» запускает патриотическую акцию «Орден ищет своего героя». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, комплект из 47-ми наград – Орденов Отечественной войны I и II степеней – с указанием номеров был обнаружен инициативной группой в ходе поисковых работ и передан в музей истории завода «Красный Октябрь». 
"Найти награжденного орденом фронтовика, его детей или внуков – задача непростая: потребуется много времени, чтобы получить сведения из Центрального архива Министерства обороны РФ, – рассказала директор музея Наталия Болдырева. – Чтобы ускорить поиски, мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам – возможно, награда принадлежит его близкому человеку". 
ИА «Высота 102» публикует перечень номеров, присвоенных найденным Орденам Отечественной войны. 
- 1941047 
- 1823486 
- 1411012 
- 1822818 
- 1022386 
- 2490223 
- 1807319 
- 698688 
- 2223726 
- 1821943 
- 1426060 
- 2491048 
- 1825117 
- 1826040 
- 1566393 
- 2502986 
- 2796547 
- 1793803 
- 4725816 
- 5402857 
- 1708673 
- 714378 
- 1797374 
- 2497539 
- 1009960 
- 4471035 
- 2489577 
- 1796231 
- 2494163 
- 27975 
- 2309142 
- 2308962 
- 1928257 
- 1797196 
- 2503271 
- 1046876 
- 2491040 
- 2790333 
- 1899527 
- 2503272 
- 2490808 
- 6501911 
- 2848599 
- 1772542 
- 2751838 
- 6215837 
Каждая награда, которая найдет своего героя, будет вручена ему лично или же его потомкам в торжественной обстановке в памятные даты Великой Отечественной войны. 
Если вы обладаете сведениями о человеке, которому может принадлежать орден, звоните в музей завода «Красный Октябрь» по номеру +7 (904) 434-55-81 или по телефону редакции информагентства +7 (8442) 78-19-76. 
Справка. Орден Отечественной войны I и II степени был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Этой награды были удостоены военнослужащие Красной Армии, ВМФ, войск НКВД и партизанских отрядов, которые способствовали успеху боевых операций против фашистских захватчиков, проявили в боях храбрость, стойкость и мужество. По открытым данным, за время Великой Отечественной войны этим орденом были награждены 1 миллион 276 тысяч человек.

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