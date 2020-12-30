Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет героев войны

Общество 30.12.2020 13:57
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30.12.2020 13:57
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» запускает патриотическую акцию «Орден ищет своего героя». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, комплект из 47-ми наград – Орденов Отечественной войны I и II степеней – с указанием номеров был обнаружен инициативной группой в ходе поисковых работ и передан в музей истории завода «Красный Октябрь».
"Найти награжденного орденом фронтовика, его детей или внуков – задача непростая: потребуется много времени, чтобы получить сведения из Центрального архива Министерства обороны РФ, – рассказала директор музея Наталия Болдырева. – Чтобы ускорить поиски, мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам – возможно, награда принадлежит его близкому человеку".
ИА «Высота 102» публикует перечень номеров, присвоенных найденным Орденам Отечественной войны.
- 1941047
- 1823486
- 1411012
- 1822818
- 1022386
- 2490223
- 1807319
- 698688
- 2223726
- 1821943
- 1426060
- 2491048
- 1825117
- 1826040
- 1566393
- 2502986
- 2796547
- 1793803
- 4725816
- 5402857
- 1708673
- 714378
- 1797374
- 2497539
- 1009960
- 4471035
- 2489577
- 1796231
- 2494163
- 27975
- 2309142
- 2308962
- 1928257
- 1797196
- 2503271
- 1046876
- 2491040
- 2790333
- 1899527
- 2503272
- 2490808
- 6501911
- 2848599
- 1772542
- 2751838
- 6215837
Каждая награда, которая найдет своего героя, будет вручена ему лично или же его потомкам в торжественной обстановке в памятные даты Великой Отечественной войны.
Если вы обладаете сведениями о человеке, которому может принадлежать орден, звоните в музей завода «Красный Октябрь» по номеру +7 (904) 434-55-81 или по телефону редакции информагентства +7 (8442) 78-19-76.
Справка. Орден Отечественной войны I и II степени был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Этой награды были удостоены военнослужащие Красной Армии, ВМФ, войск НКВД и партизанских отрядов, которые способствовали успеху боевых операций против фашистских захватчиков, проявили в боях храбрость, стойкость и мужество. По открытым данным, за время Великой Отечественной войны этим орденом были награждены 1 миллион 276 тысяч человек.
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