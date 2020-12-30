Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет героев войны





Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» запускает патриотическую акцию «Орден ищет своего героя». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, комплект из 47-ми наград – Орденов Отечественной войны I и II степеней – с указанием номеров был обнаружен инициативной группой в ходе поисковых работ и передан в музей истории завода «Красный Октябрь».

"Найти награжденного орденом фронтовика, его детей или внуков – задача непростая: потребуется много времени, чтобы получить сведения из Центрального архива Министерства обороны РФ, – рассказала директор музея Наталия Болдырева. – Чтобы ускорить поиски, мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам – возможно, награда принадлежит его близкому человеку".

ИА «Высота 102» публикует перечень номеров, присвоенных найденным Орденам Отечественной войны.

- 1941047

- 1823486

- 1411012

- 1822818

- 1022386

- 2490223

- 1807319

- 698688

- 2223726

- 1821943

- 1426060

- 2491048

- 1825117

- 1826040

- 1566393

- 2502986

- 2796547

- 1793803

- 4725816

- 5402857

- 1708673

- 714378

- 1797374

- 2497539

- 1009960

- 4471035

- 2489577

- 1796231

- 2494163

- 27975

- 2309142

- 2308962

- 1928257

- 1797196

- 2503271

- 1046876

- 2491040

- 2790333

- 1899527

- 2503272

- 2490808

- 6501911

- 2848599

- 1772542

- 2751838

- 6215837

Каждая награда, которая найдет своего героя, будет вручена ему лично или же его потомкам в торжественной обстановке в памятные даты Великой Отечественной войны.

Если вы обладаете сведениями о человеке, которому может принадлежать орден, звоните в музей завода «Красный Октябрь» по номеру +7 (904) 434-55-81 или по телефону редакции информагентства +7 (8442) 78-19-76.

Справка. Орден Отечественной войны I и II степени был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Этой награды были удостоены военнослужащие Красной Армии, ВМФ, войск НКВД и партизанских отрядов, которые способствовали успеху боевых операций против фашистских захватчиков, проявили в боях храбрость, стойкость и мужество. По открытым данным, за время Великой Отечественной войны этим орденом были награждены 1 миллион 276 тысяч человек.