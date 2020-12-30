Губернатор Волгоградской области оценил коррупцию в регионе

Общество 30.12.2020 10:53
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30.12.2020 10:53
В администрации Волгоградской области утвердили программу противодействия коррупции на три ближайших года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым. В документе подчеркивается, что в регионе наблюдается позитивная динамика результатов антикоррупционной работы. Так, начиная с 2005 года снижается количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Например, в 2018 году таких преступлений было на 7,4% меньше, в 2019 – на 10,1%. За 2018-2019 годы за совершение преступлений коррупционной направленности осуждено 3 должностных лица органов исполнительной власти и 5 – муниципальных служащих. Вместе с тем, подчеркивается в документе, несмотря на реализуемые меры проблема коррупции в регионе остается актуальной. Поэтому главной целью программы является устранений причин и условий, порождающих коррупцию, формирование нетерпимости граждан к подобным проявлениям, повышение уровня взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в данной сфере.
Немалая роль в этой работе отводится управлению по противодействию коррупции, которая недавно была создана в аппарате губернатора. В программу включены также различные мероприятия, которые предполагают обучение и просвещение госслужащих по данной тематике, работу с населением посредством социальной рекламы, проведение круглых столов, прямых линий и т.д. Финансовое обеспечение программы составит 2 миллиона рублей ежегодно. Так, 1 миллион 150 тысяч рублей будут выделять аппарату губернатора и 850 тысяч рублей – комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.
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