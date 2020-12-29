



По запросам волгоградцев в схему движения автобусов №59 «Школа №61 – Технологический колледж» внесены изменения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в маршрут включены остановки по улицам Симонова, Космонавтов и бульвару 30-летия Победы.

Согласно изменениям, общественный транспорт при движении из Тракторозаводского района повернет с улицы Землячки на Космонавтов, затем поедет по Симонова и по бульвару 30-летия Победы. Далее автобус возвращается на улицу Землячки и продолжает движение по привычному для пассажиров маршруту до конечной остановки «Технологический колледж». При движении из Дзержинского района автобусы будут поворачивать с улицы Землячки на бульвар 30-летия Победы, затем проедут по улицам Симонова и Космонавтов, затем снова вернутся на Землячку.

Обновленная схема движения маршрута позволит повысить транспортную доступность микрорайона Семь ветров в Дзержинском районе, в том числе расположенных здесь свыше десяти объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник и др. Протяженность маршрута составит свыше 22 км, интервал движения в часы пик - порядка 15 минут.