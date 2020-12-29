Общество 29.12.2020 11:24
0
29.12.2020 11:24
По запросам волгоградцев в схему движения автобусов №59 «Школа №61 – Технологический колледж» внесены изменения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в маршрут включены остановки по улицам Симонова, Космонавтов и бульвару 30-летия Победы.
Согласно изменениям, общественный транспорт при движении из Тракторозаводского района повернет с улицы Землячки на Космонавтов, затем поедет по Симонова и по бульвару 30-летия Победы. Далее автобус возвращается на улицу Землячки и продолжает движение по привычному для пассажиров маршруту до конечной остановки «Технологический колледж». При движении из Дзержинского района автобусы будут поворачивать с улицы Землячки на бульвар 30-летия Победы, затем проедут по улицам Симонова и Космонавтов, затем снова вернутся на Землячку.
Обновленная схема движения маршрута позволит повысить транспортную доступность микрорайона Семь ветров в Дзержинском районе, в том числе расположенных здесь свыше десяти объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник и др. Протяженность маршрута составит свыше 22 км, интервал движения в часы пик - порядка 15 минут.
Реклама
Роспотребнадзор высказался о закрытии волгоградских школ после новогодних каникул29.12.2020 14:09
Общество 29.12.2020 14:09
В Волгоградской области объявили о скорой массовой вакцинации от COVID-1929.12.2020 13:49
Общество 29.12.2020 13:49
Волгоградский суд не позволил инвалиду стать тунеядцем29.12.2020 10:51
Общество 29.12.2020 10:51
За 3 месяца количество умерших от коронавируса в Волгоградской области увеличилось почти в 60 раз29.12.2020 10:06
Общество 29.12.2020 10:06
В Волгоградской и Астраханской областях – самый высокий рост смертности населения в ЮФО29.12.2020 08:36
Общество 29.12.2020 08:36
У жителей еще двух сел Волгоградской области заберут свиней из-за АЧС28.12.2020 22:23
Общество 28.12.2020 22:23
В военном госпитале Волгограда назревает новый конфликт из-за урезания зарплат28.12.2020 20:20
Общество 28.12.2020 20:20
Переболевшим коронавирусом жителям Волгоградской области пообещали психологическую помощь28.12.2020 16:07
Общество 28.12.2020 16:07
Четверо жителей Волгоградской области заразились смертоносным вирусом при неизвестных обстоятельствах28.12.2020 14:33
Общество 28.12.2020 14:33
Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»28.12.2020 10:29
Общество 28.12.2020 10:29
«Новый год встречу в больнице»: волгоградцы калечатся на гололеде28.12.2020 10:09
Общество 28.12.2020 10:09
Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом парке27.12.2020 19:57
Общество 27.12.2020 19:57
Замерзающие жильцы дома под Волгоградом требуют заменить отвратительный сезон на отопительный27.12.2020 18:18
Общество 27.12.2020 18:18
Волгорадцы заказывают детям антикоронавирусного Деда Мороза27.12.2020 12:49
Общество 27.12.2020 12:49
В Минздраве РФ отчитались о состоянии мальчика со страшными травмами из автобуса «Волгоград-Москва»27.12.2020 10:01
Общество 27.12.2020 10:01
Реклама