Самая длинная ночь: Волгоградская область переходит на московское время

Общество 26.12.2020 17:04
0
26.12.2020 17:04
Волгоградская область начинает жить по московскому времени. Как сообщает ИА «Высота 102», временной переход произойдет в 2 часа 00 минут 27 декабря 2020 года. Таким образом, ночь с субботы на воскресенье станет длиннее – стрелки необходимо перевести на час назад. Учитывая, что все произойдет в выходной день, перепутавших время, скорее всего, будет немного. Любители поспать смогут перевести часы в течение дня.
Два года Волгоградская область жила по местному времени, опережая Москву на час. Такой выбор сделали жители на общеобластном референдуме в 2018 году. За смену часового пояса (МСК +1) тогда выступили 58,8% участников голосования или свыше 687 тысяч жителей региона. Однако в этом году жителей Волгоградской области решили вновь спросить о времени, совместив обычный опрос мнения с голосованием по поправкам в Конституцию России. По итогам опроса, проведенного с 25 июня по 1 июля, в ходе которого не вели письменный учет участников и не спрашивали их паспорта, за московское время высказались 65,7% респондентов или 890 тысяч человек. На основании протокола данного голосования депутаты облдумы инициировали очередную процедуру перевода стрелок часов. Авторами законопроекта стали местные депутаты Сергей Булгаков и Михаил Струк.
Вопрос о времени разделил жителей региона примерно пополам – одни активно выступали за сохранение местного времени, другие ратовали за возвращение московского. Депутат областной думы Михаил Струк и депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова горячо защищали в парламенте РФ перевод стрелок, мотивируя это пожеланиями бизнеса и заботой о мамочках, которые ведут в потемках детей в школы и детские сады. В итоге изменение в регионе часового пояса одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Президент Владимир Путин поставил точку в этом вопросе, подписав 22 декабря текущего года Указ о внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени». Теперь с 27 декабря 2020 года Волгоградская область будет относиться к московской часовой зоне и жить со столицей в едином ритме.
Реклама
«Врачи сделали невозможное»: мальчика из автобуса «Волгоград-Москва» со страшными травмами заберут московские врачи26.12.2020 19:59
Общество 26.12.2020 19:59
Дед Мороз в компании лесных зверей оказался посреди дороги в Волгограде26.12.2020 18:22
Общество 26.12.2020 18:22
Ледяной дождь мобилизовал дорожников в Волгоградской области26.12.2020 17:23
Общество 26.12.2020 17:23
Символ 2021 года обосновался в центре Волгограда26.12.2020 16:21
Общество 26.12.2020 16:21
Водителей предупреждают об опасной ситуации на дорогах Волгоградской области26.12.2020 10:22
Общество 26.12.2020 10:22
Крупную партию квартир закупает мэрия Волгограда для жильцов аварийных домов26.12.2020 10:08
Общество 26.12.2020 10:08
На дороги Волгограда вышли дорожные машины в "масках" Деда Мороза и Снегурочки25.12.2020 21:46
Общество 25.12.2020 21:46
Скользкая погода: сильный ветер и гололед ожидают в Волгоградской области25.12.2020 17:13
Общество 25.12.2020 17:13
Такого мы не видели: проведенный чиновниками аукцион поразил волгоградских антимонопольщиков25.12.2020 16:23
Общество 25.12.2020 16:23
В Волгограде Белый Бык готов вырваться на свободу25.12.2020 16:06
Общество 25.12.2020 16:06
Четыре сыночка: первая в этом году тройня выписана из волгоградского перинатального центра25.12.2020 15:36
Общество 25.12.2020 15:36
Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверху25.12.2020 13:34
Общество 25.12.2020 13:34
Группа ВТБ: южане сократили спрос на шампанское перед Новым годом25.12.2020 12:50
Общество 25.12.2020 12:50
«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего года25.12.2020 09:31
Общество 25.12.2020 09:31
Вынесли 40 ведер: фекалиями затопило соседей легендарного Дома Павлова в Волгограде24.12.2020 20:28
Общество 24.12.2020 20:28
Реклама