Общество

Самая длинная ночь: Волгоградская область переходит на московское время

Общество 26.12.2020 17:04
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26.12.2020 17:04


Волгоградская область начинает жить по московскому времени. Как сообщает ИА «Высота 102», временной переход произойдет в 2 часа 00 минут 27 декабря 2020 года. Таким образом, ночь с субботы на воскресенье станет длиннее – стрелки необходимо перевести на час назад. Учитывая, что все произойдет в выходной день, перепутавших время, скорее всего, будет немного. Любители поспать смогут перевести часы в течение дня.
Два года Волгоградская область жила по местному времени, опережая Москву на час. Такой выбор сделали жители на общеобластном референдуме в 2018 году. За смену часового пояса (МСК +1) тогда выступили 58,8% участников голосования или свыше 687 тысяч жителей региона. Однако в этом году жителей Волгоградской области решили вновь спросить о времени, совместив обычный опрос мнения с голосованием по поправкам в Конституцию России. По итогам опроса, проведенного с 25 июня по 1 июля, в ходе которого не вели письменный учет участников и не спрашивали их паспорта, за московское время высказались 65,7% респондентов или 890 тысяч человек. На основании протокола данного голосования депутаты облдумы инициировали очередную процедуру перевода стрелок часов. Авторами законопроекта стали местные депутаты Сергей Булгаков и Михаил Струк. 
Вопрос о времени разделил жителей региона примерно пополам – одни активно выступали за сохранение местного времени, другие ратовали за возвращение московского. Депутат областной думы Михаил Струк и депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова горячо защищали в парламенте РФ перевод стрелок, мотивируя это пожеланиями бизнеса и заботой о мамочках, которые ведут в потемках детей в школы и детские сады. В итоге изменение в регионе часового пояса одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Президент Владимир Путин поставил точку в этом вопросе, подписав 22 декабря текущего года Указ о внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени». Теперь с 27 декабря 2020 года Волгоградская область будет относиться к московской часовой зоне и жить со столицей в едином ритме.
 

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