Тест: «На златом крыльце сидели... Кто ты будешь такой?»





Сегодня в Волгоградской области работают тысячи компаний. Одни занимают лидирующие позиции на рынке, другие менее известны волгоградцам. Но каждая может рассказать о себе много интересного.

Проверьте, что о волгоградских компаниях знаете вы. Надеемся, это будет познавательно.