Экономика

Тест: «На златом крыльце сидели... Кто ты будешь такой?»

Экономика 28.12.2020 11:21
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28.12.2020 11:21


Сегодня в Волгоградской области работают тысячи компаний. Одни занимают лидирующие позиции на рынке, другие менее известны волгоградцам. Но каждая может рассказать о себе много интересного.
Проверьте, что о волгоградских компаниях знаете вы. Надеемся, это будет познавательно.
В проекте участвуют:
• Группа компаний «Волгострой». Сайт: www.gkvlgstroy.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
• Региональный оператор «Управление отходами – Волгоград». Телефон контакт-центра: +7 (8442) 23-23-23, личный кабинет
• Компания «Сады Придонья». Сайты: www.ne-moloko.ru и www.sadypridonia.ru
ЖК «Колизей» – добро пожаловать домой! Телефон:+7 (8442) 49-53-53 
СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», г.Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.86, оф.323. Телефон:+7 (8442) 24-70-38 
• Sreda – нестандартное решение жилищных проблем. Все подробности в Инстаграмм @sredadom, по многоканальному телефону 88002015815 или на сайте Sredadom.ru
• АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Телефон справочной службы: :+7 (8442) 74-26-26. Сайт:www.ivc34.ru
• Застройщик ООО «СЗ "АСТРОН"», г.Волгоград, ул. Комсомольская, 6; Телефон:+7 (8442) 60-25-20. Сайт:www.penaty34.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
• ПАО «Ростелеком», Волгоградский филиал. Сайт: www.volgograd.rt.ru
ЖК «Парк Арена» – в самом центре современной жизни города! Телефон:+7 (8442) 49-53-53. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Волгоградская областная клиническая больница №1, г.Волгоград, ул. Ангарская, 13. Телефон:+7 (8442) 43-81-91.
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