Тест: «На златом крыльце сидели... Кто ты будешь такой?»

Экономика 28.12.2020 11:21
0
28.12.2020 11:21
Сегодня в Волгоградской области работают тысячи компаний. Одни занимают лидирующие позиции на рынке, другие менее известны волгоградцам. Но каждая может рассказать о себе много интересного.
Проверьте, что о волгоградских компаниях знаете вы. Надеемся, это будет познавательно.
В проекте участвуют:
• Группа компаний «Волгострой». Сайт: www.gkvlgstroy.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
• Региональный оператор «Управление отходами – Волгоград». Телефон контакт-центра: +7 (8442) 23-23-23, личный кабинет.
• Компания «Сады Придонья». Сайты: www.ne-moloko.ru и www.sadypridonia.ru.
• ЖК «Колизей» – добро пожаловать домой! Телефон:+7 (8442) 49-53-53
• СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги», г.Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.86, оф.323. Телефон:+7 (8442) 24-70-38
• Sreda – нестандартное решение жилищных проблем. Все подробности в Инстаграмм @sredadom, по многоканальному телефону 88002015815 или на сайте Sredadom.ru.
• АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Телефон справочной службы: :+7 (8442) 74-26-26. Сайт:www.ivc34.ru
• Застройщик ООО «СЗ "АСТРОН"», г.Волгоград, ул. Комсомольская, 6; Телефон:+7 (8442) 60-25-20. Сайт:www.penaty34.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
• ПАО «Ростелеком», Волгоградский филиал. Сайт: www.volgograd.rt.ru
• ЖК «Парк Арена» – в самом центре современной жизни города! Телефон:+7 (8442) 49-53-53. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
• Волгоградская областная клиническая больница №1, г.Волгоград, ул. Ангарская, 13. Телефон:+7 (8442) 43-81-91.
На правах рекламы
Реклама
ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году28.12.2020 11:48
Экономика 28.12.2020 11:48
Подарите близким людям свет28.12.2020 10:14
Экономика 28.12.2020 10:14
Больше ста тысяч жителей Волгоградской области встретят Новый год без работы26.12.2020 13:08
Экономика 26.12.2020 13:08
ВТБ за год обучил свыше 50 тысяч предпринимателей25.12.2020 17:20
Экономика 25.12.2020 17:20
ПСБ сократил время одобрения ипотеки до нескольких минут25.12.2020 16:03
Экономика 25.12.2020 16:03
Понимаем без лишних вопросов: Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте25.12.2020 15:27
Экономика 25.12.2020 15:27
Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеров25.12.2020 11:55
Экономика 25.12.2020 11:55
Сбербанк находится рядом. Всегда25.12.2020 09:29
Экономика 25.12.2020 09:29
ВТБ стал стратегическим партнером «Ростелекома» в развитии бизнеса Центра обработки данных и облачных сервисов24.12.2020 20:11
Экономика 24.12.2020 20:11
Глава «Россетей» выделил основные итоги 2020 года24.12.2020 19:43
Экономика 24.12.2020 19:43
Инвестиционные продукты компаний группы «Открытие» показали в 2020 году двузначную доходность24.12.2020 17:36
Экономика 24.12.2020 17:36
Сбер стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в шести номинациях24.12.2020 16:11
Экономика 24.12.2020 16:11
Министерство экономического развития РФ защитит инвестиции «ЕвроХима»24.12.2020 15:36
Экономика 24.12.2020 15:36
ВТБ развивает сотрудничество с ГК Агросемцентр24.12.2020 14:42
Экономика 24.12.2020 14:42
УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве24.12.2020 13:14
Экономика 24.12.2020 13:14
Реклама