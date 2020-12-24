



Сенсационная новость стала известна ИА «Высота 102». 1 января 2021 года возобновляется движение поезда «Волгоград-Алексиково-Урюпино». Подробности расписания возрожденного поезда станут известны на следующей неделе.

Напомним, популярный среди жителей региона поезд до столицы Российской провинции был отменен в 2010 году. Это вызвало волну возмущения жителей столицы российской провинции, а также других городов области, которые пользовались данным видом транспорта. Жители знаменитого на всю Россию города, так и не добившись ничего в родном регионе, даже обращались за помощью в организации железнодорожного сообщения в соседние области. Но ситуацию изменить не удалось.

Но люди не сдавались и продолжали надеяться на возвращение поезда до Урюпинска. На сегодняшней пресс-конференции начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев заявил, что этот вопрос решается совместно с РЖД и комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Для восстановления движения популярного маршрута необходимо получить транспортный заказ, уточнил он.



