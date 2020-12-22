Общество

"Когда же это кончится?": в Волгограде коммунальщики доводят жителей до отчаяния

Общество 22.12.2020 16:08
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22.12.2020 16:08


Серьезные проблемы с водоснабжением коснулись трехэтажного многоквартирного дома по адресу улице Тургенева,11. Как сообщили ИА "Высота 102" жители, они уже 2 месяца не могут достучаться до УК "Комфортный дом". 

"Вот уже 2 месяца из-за бездействия УК "Комфортный дом" и водоканала мы не можем пользоваться услугами водоснабжения, особенно жильцы последнего этажа (дом у нас трехэтажный). 
В ходе проведения работ сотрудниками УК "Комфортный дом" был поврежден общедомовой вентиль. Менять никто не стал, оставили, как есть, открыв его лишь на "чуть-чуть". В результате напор воды, особенно на последнем этаже, настолько мал, что водонагревающие колонки просто не срабатывают , а дом старый, горячего водоснабжения нет. Из крана идет просто ледяная вода, либо, если случиться чудо и колонка включится - обжигаемся кипятком. Мы не можем ни помыться нормально, ни приготовить, ни прибраться, ни постирать. Приходится греть воду в кастрюлях. А в последние дни напор стал ещё меньше, вода буквально по капле стекает. Сегодня ее вообще нет. Естественно, для нас это стало просто пыткой. А УК кормит нас "завтраками", - рассказывают жители дома №11. Сейчас люди боятся, что из-за новогодних праздников решение насущного вопроса отложится на неопределенный срок.
В УК "Комфортный дом" в свою очередь утверждают, что информация, которую озвучили жильцы, не совсем верная. Директор управляющей компании Станислав Веселовский рассказал ИА "Высота 102", что проблемы с водоснабжением начались с 10 декабря текущего года, а не два месяца назад, как заявляют люди. В управляющую компанию поступило десятки обращений об отсутствии воды в квартирах верхних этажей. "Такая ситуация сейчас складывается примерно в 50 жилых домах", - уточнил собеседник агентства. Причина - заниженное давление холодного водоснабжения, что в введении ООО "Концессии водоснабжения". "С нашей стороны все вентили в порядке, все открыто, но нет давления", - уточнил генеральный директор УК. По имеющимся сведениям, специалисты ООО "Концессии водоснабжения" занимаются этой проблемой. По предварительной информации, место порыва водовода обнаружено.  


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