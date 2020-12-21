Общество

Волгоградцы поблагодарили прокурора области за возвращение трамвая

Общество 21.12.2020 09:00
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21.12.2020 09:00


Жители Волгограда выразили благодарность прокурору Волгоградской области Денису Костенко за возвращение трамвая №1. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане записали открытое видеообращение, в котором вспомнили эпопею своей борьбы за то, чтобы пользующийся популярностью общественный транспорт вернулся на рельсы, и подчеркнули роль областной прокуратуры, вставшей на сторону волгоградцев. 
Напомним, за сохранение трамвая №1 было собрано более 1100 подписей, были поданы десятки заявлений и обращений в различные органы власти. Прокуратура Волгоградской области в конечном итоге выдала представление администрации города с требованием восстановить движение трамвая. И 14 декабря трамвай №1 начал вновь курсировать с «Мончегорской» до остановки «Детский центр». В мэрии поясняли, что возвращение общественного транспорта стало возможным благодаря начавшемуся капитальному ремонту линии скоростного трамвая. Демонтированные с линии СТ шпалы и рельсы после прохождения экспертизы  были использованы в ходе проведения работ по текущему содержанию путевого хозяйства. В том числе такой материал МУП «Метроэлектротранс»  задействовал при  восстановлении рельсошпальной решетки на участке пути трамвайного направления №1.

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