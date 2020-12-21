Волгоградцы поблагодарили прокурора области за возвращение трамвая

Общество 21.12.2020 09:00
0
21.12.2020 09:00
Жители Волгограда выразили благодарность прокурору Волгоградской области Денису Костенко за возвращение трамвая №1. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане записали открытое видеообращение, в котором вспомнили эпопею своей борьбы за то, чтобы пользующийся популярностью общественный транспорт вернулся на рельсы, и подчеркнули роль областной прокуратуры, вставшей на сторону волгоградцев.
Напомним, за сохранение трамвая №1 было собрано более 1100 подписей, были поданы десятки заявлений и обращений в различные органы власти. Прокуратура Волгоградской области в конечном итоге выдала представление администрации города с требованием восстановить движение трамвая. И 14 декабря трамвай №1 начал вновь курсировать с «Мончегорской» до остановки «Детский центр». В мэрии поясняли, что возвращение общественного транспорта стало возможным благодаря начавшемуся капитальному ремонту линии скоростного трамвая. Демонтированные с линии СТ шпалы и рельсы после прохождения экспертизы были использованы в ходе проведения работ по текущему содержанию путевого хозяйства. В том числе такой материал МУП «Метроэлектротранс» задействовал при восстановлении рельсошпальной решетки на участке пути трамвайного направления №1.
Реклама
«Не меньше 25 тысяч»: на пикетах в Волгограде потребовали от государства помощи людям в год пандемии21.12.2020 13:18
Общество 21.12.2020 13:18
Запасаем койки и лекарства: в Волгоградской области готовятся к вспышке коронавируса после новогодних посиделок21.12.2020 12:08
Общество 21.12.2020 12:08
В Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоны21.12.2020 11:24
Общество 21.12.2020 11:24
В Волгограде бывшие конюшни стали памятником20.12.2020 20:05
Общество 20.12.2020 20:05
Волгоградцам пообещали сказочную погоду на 31 декабря20.12.2020 19:33
Общество 20.12.2020 19:33
В Волгограде на спасение обледеневших дорог бросили десятки единиц техники20.12.2020 13:36
Общество 20.12.2020 13:36
В Волгоградской области количество умерших от коронавируса превысило 400 человек20.12.2020 12:41
Общество 20.12.2020 12:41
В Волгограде скончался глава врачебной династии20.12.2020 12:23
Общество 20.12.2020 12:23
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области тихо отмечают профессиональный праздник20.12.2020 11:26
Общество 20.12.2020 11:26
Юрий Марамыгин: безопасность нашего региона в руках профессионалов20.12.2020 08:01
Общество 20.12.2020 08:01
Волгоград замахнулся на внедрение новаторских технологий строительства дорог19.12.2020 19:20
Общество 19.12.2020 19:20
Шестеро жителей Волгоградской области пополнили список жертв пандемии19.12.2020 16:29
Общество 19.12.2020 16:29
В Волгограде из-за перехода на московское время перекраивают расписание электричек19.12.2020 16:11
Общество 19.12.2020 16:11
В Волгоградской области назвали количество новых зараженных коронавирусом за сутки19.12.2020 13:39
Общество 19.12.2020 13:39
По три, но большие: в Волгограде и в Волжском заработали елочные базары19.12.2020 10:40
Общество 19.12.2020 10:40
Реклама