Волгоградцы поблагодарили прокурора области за возвращение трамвая





Жители Волгограда выразили благодарность прокурору Волгоградской области Денису Костенко за возвращение трамвая №1. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане записали открытое видеообращение, в котором вспомнили эпопею своей борьбы за то, чтобы пользующийся популярностью общественный транспорт вернулся на рельсы, и подчеркнули роль областной прокуратуры, вставшей на сторону волгоградцев.

Напомним, за сохранение трамвая №1 было собрано более 1100 подписей, были поданы десятки заявлений и обращений в различные органы власти. Прокуратура Волгоградской области в конечном итоге выдала представление администрации города с требованием восстановить движение трамвая. И 14 декабря трамвай №1 начал вновь курсировать с «Мончегорской» до остановки «Детский центр». В мэрии поясняли, что возвращение общественного транспорта стало возможным благодаря начавшемуся капитальному ремонту линии скоростного трамвая. Демонтированные с линии СТ шпалы и рельсы после прохождения экспертизы были использованы в ходе проведения работ по текущему содержанию путевого хозяйства. В том числе такой материал МУП «Метроэлектротранс» задействовал при восстановлении рельсошпальной решетки на участке пути трамвайного направления №1.



