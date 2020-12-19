Общество

По три, но большие: в Волгограде и в Волжском заработали елочные базары

Общество 19.12.2020 10:40
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19.12.2020 10:40


В Волгограде и в Волжском стартовала продажа елок. Как сообщает ИА «Высота 102», сосну средних размеров и средней пушистости можно приобрести за 500-700 рублей. Есть и более солидные экземпляры. Сосны длиной до трех метров предлагают за 2-3 тысячи рублей. 
Напомним, в Волгограде подготовлены более 60 площадок для продажи новогодних деревьев. В Волжском также откроется 16 елочных базаров. 

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