По три, но большие: в Волгограде и в Волжском заработали елочные базары





В Волгограде и в Волжском стартовала продажа елок. Как сообщает ИА «Высота 102», сосну средних размеров и средней пушистости можно приобрести за 500-700 рублей. Есть и более солидные экземпляры. Сосны длиной до трех метров предлагают за 2-3 тысячи рублей.

Напомним, в Волгограде подготовлены более 60 площадок для продажи новогодних деревьев. В Волжском также откроется 16 елочных базаров.



