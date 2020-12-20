В Волгограде бывшие конюшни стали памятником





В реестр памятников истории и культуры регионального значения включено старое одноэтажное здание в центре Волгограда на улице Новороссийская, 2д. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий приказ подписан председателем комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Здание "Конюшни гарнизона 187-го пехотного Аварского полка" относится к выявленным объектам культурного наследия и находится на территории спорткомплекса "Динамо" в Центральном районе Волгограда. По адресу ул. Новороссийская, 2д, согласно открытым источникам, находится Дом борьбы и региональное отделение Общероссийской спортивной организации "Федерация фехтования России".





Приказом профильного комитета утверждены границы нового памятника истории и культуры. На его территории запрещается возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих зданий. Можно проводить работы по благоустройству, ремонту инженерных коммуникаций, сохранению памятника и его музеефикации.

Согласно справочным данным, 187-ой пехотный Аварский полк входил в состав 47-ой пехотной дивизии. Полк стоял в Царицыне Саратовской губернии в 1913-1914 годах. Полковой знак 187-го пехотного Аварского полка хранится в экспозиции Волгоградского мемориально-исторического музея.



