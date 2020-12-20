В Волгограде бывшие конюшни стали памятником

Общество 20.12.2020 20:05
0
20.12.2020 20:05
В реестр памятников истории и культуры регионального значения включено старое одноэтажное здание в центре Волгограда на улице Новороссийская, 2д. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий приказ подписан председателем комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Здание "Конюшни гарнизона 187-го пехотного Аварского полка" относится к выявленным объектам культурного наследия и находится на территории спорткомплекса "Динамо" в Центральном районе Волгограда. По адресу ул. Новороссийская, 2д, согласно открытым источникам, находится Дом борьбы и региональное отделение Общероссийской спортивной организации "Федерация фехтования России".
Приказом профильного комитета утверждены границы нового памятника истории и культуры. На его территории запрещается возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих зданий. Можно проводить работы по благоустройству, ремонту инженерных коммуникаций, сохранению памятника и его музеефикации.
Согласно справочным данным, 187-ой пехотный Аварский полк входил в состав 47-ой пехотной дивизии. Полк стоял в Царицыне Саратовской губернии в 1913-1914 годах. Полковой знак 187-го пехотного Аварского полка хранится в экспозиции Волгоградского мемориально-исторического музея.
Реклама
Волгоградцам пообещали сказочную погоду на 31 декабря20.12.2020 19:33
Общество 20.12.2020 19:33
В Волгограде на спасение обледеневших дорог бросили десятки единиц техники20.12.2020 13:36
Общество 20.12.2020 13:36
В Волгоградской области количество умерших от коронавируса превысило 400 человек20.12.2020 12:41
Общество 20.12.2020 12:41
В Волгограде скончался глава врачебной династии20.12.2020 12:23
Общество 20.12.2020 12:23
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области тихо отмечают профессиональный праздник20.12.2020 11:26
Общество 20.12.2020 11:26
Юрий Марамыгин: безопасность нашего региона в руках профессионалов20.12.2020 08:01
Общество 20.12.2020 08:01
Волгоград замахнулся на внедрение новаторских технологий строительства дорог19.12.2020 19:20
Общество 19.12.2020 19:20
Шестеро жителей Волгоградской области пополнили список жертв пандемии19.12.2020 16:29
Общество 19.12.2020 16:29
В Волгограде из-за перехода на московское время перекраивают расписание электричек19.12.2020 16:11
Общество 19.12.2020 16:11
В Волгоградской области назвали количество новых зараженных коронавирусом за сутки19.12.2020 13:39
Общество 19.12.2020 13:39
По три, но большие: в Волгограде и в Волжском заработали елочные базары19.12.2020 10:40
Общество 19.12.2020 10:40
Дороги в Волгоградской области станут опасными из-за тумана18.12.2020 19:50
Общество 18.12.2020 19:50
«Управление отходами - Волгоград» возглавила молодая женщина18.12.2020 16:04
Общество 18.12.2020 16:04
Долги жителей перед скандальной УК продаются с молотка в Волгоградской области18.12.2020 15:00
Общество 18.12.2020 15:00
В Волгоградской области отследили потоки мигрантов18.12.2020 14:37
Общество 18.12.2020 14:37
Реклама