На плотине Волжской ГЭС таксист устроил ДТП на встречке





Авария с участием автомобиля такси произошла рано утром на плотине Волжской ГЭС. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 40-летний водитель "Renault Logan", который двигался по плотине в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Chery Amulet" под управлением 23-летнего водителя.

В результате аварии пострадал водитель "Renault". Он с травмой доставлен в больницу.



