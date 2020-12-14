Банк «Открытие» профинансирует АСО «Комстрой» на 755 млн рублей





Банк «Открытие» предоставит финансирование в размере 755 млн рублей АСО «Комстрой» на строительство 9-й очереди жилого комплекса «Екатерининский» в Ростове-на-Дону, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Общая площадь будущего объекта составляет 27,6 тыс. кв. метров. В 20-этажном доме будут представлены 396 квартир на 1-2-3-4 комнат. Уже с декабря начнутся продажи через эскроу-счета. Согласно 214-фз они будут только в банке «Открытие». Банк «Открытие» включен в список уполномоченных банков, имеющих право на открытие указанных счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ.

Сейчас на объекте ведутся гидроизоляционные работы, а также устройство железо-бетонного каркаса здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2022 года.

«Кредитная линия позволяет обеспечивать проекту бесперебойную подпитку денежными средствами, сохранять высокие темпы строительства и выдерживать заявленные сроки. Для нас финансирование строительства жилья стало одним из приоритетных направлений. Мы его планируем активно развивать и готовы предлагать строительным компаниям выгодные, интересные и индивидуальные условия», - сказал управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров.

«Мы довольны тем, что начали сотрудничество с банком «Открытие». Когда рядом надежный партнер, нет сомнений в том, что все планы получится воплотить в жизнь. Мы рады предлагать качественное жилье нашим клиентам. Сегодня вложение в недвижимость – это хорошая возможность сохранить свои средства в условиях нестабильного валютного курса. Благодаря Госпрограмме видно, как растет интерес к покупке квартир, особенно новостроек. Уверен, что процентные ставки по ипотечным программам с господдержкой от банка "Открытие" заинтересуют очень многих. Особенно сейчас, когда процентные ставки на своих исторических минимумах, а объект еще находится на стадии строительства, можно подобрать очень выгодный и интересный вариант», - сказал Председатель правления ассоциации строительных организаций «Комстрой» Станислав Цвиренко.

ЖК «Екатерининский» расположен в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Это 11 двадцатиэтажных многоквартирных домов, из которых семь уже построены и введены в эксплуатацию. На территории предусмотрено парковочные комплексы на 1 тыс. парковочных мест, гостевые парковки, а также ухоженная и благоустроенная придомовая территория. Здесь установлены разнообразные детские игровые комплексы, действует спортивная зона с уличными тренажерами и площадкой для футбола и баскетбола, боксерские ринги и теннисные корты. В теплое время года на газоне площадью 1,5 тыс. кв. метров проходят бесплатные занятия йогой. Тех, кто не представляет своей жизни без домашних питомцев, порадует площадка для выгула собак.

В домах предусмотрены крышные котельные, которые помогают экономить на электричестве до 30%. Все дома обслуживает собственная управляющая компания, работает круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. В шаговой доступности супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», салоны красоты, поликлиника, стоматология, детский развивающий центр, бассейн для детей.



