Федеральный бюджет оплатит почти половину ремонта бывшего кинотеатра «Победа» в Волгограде





Около 200 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета на реконструкцию бывшего кинотеатра «Победа» и создание на его базе кукольного театра. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление правительства, согласно которому 22 региона страны получат деньги на модернизацию культурных учреждений. Ранее о создании в бывшем кинотеатре «Победа» Дома детства заявлял губернатор Волгоградской области. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году, сообщается на сайте правительства РФ.

Всего, напомним, на реконструкцию исторического здания в центре Волгограда было выделено более 500 миллионов рублей. Работы уже начались. Через несколько лет здесь откроется многофункциональный творческий центр с кукольным театром, различными кружками и секциями.

В здании разместят три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций — на 80 мест и многофункциональный — на 100. Все помещения оснастят современным звуковым и световым оборудованием. Предстоит благоустроить примыкающую к зданию территорию городского сада и парковую пешеходную зону. Объект сделают доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.



