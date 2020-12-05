На роковой трассе в Волгоградской области - новая смерть





Очередное смертельное ДТП случилось на федеральной трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около пяти вечера на 167 км. трассы 41-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2112», выехал на полосу встречного движения. При этом он не выдержал боковой интервал и совершил касательное столкновение со следовавшей во встречном направлении автомашиной «ДАФ XF 105.410», после чего совершил лобовое столкновение со встречной автомашиной «МАН TGA 18.460». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Напомним, трасса "Волгоград-Каменск-Шахтинский" отличается высокой аварийностью и большим количеством ДТП, нередко со смертельным исходом.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.