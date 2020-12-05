Происшествия

На роковой трассе в Волгоградской области - новая смерть

Происшествия 05.12.2020 10:11
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05.12.2020 10:11


Очередное смертельное ДТП случилось на федеральной трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около пяти вечера  на 167 км. трассы 41-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2112», выехал на полосу встречного движения. При этом он  не выдержал боковой интервал и  совершил касательное столкновение со  следовавшей во встречном направлении автомашиной «ДАФ XF 105.410», после чего совершил лобовое столкновение со встречной автомашиной «МАН TGA 18.460». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.
Напомним, трасса "Волгоград-Каменск-Шахтинский" отличается высокой аварийностью и большим количеством ДТП, нередко со смертельным исходом. 
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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