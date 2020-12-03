Общество

Власти Волгограда докупают спецтехнику для борьбы со снегопадом

Общество 03.12.2020 16:25
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03.12.2020 16:25


Четыре комбинированные дорожные машины до конца декабря пополнят автопарк МБУ «Северное». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в настоящее время проводится аукцион по закупке спецтехники.
Согласно условиям контракта КДМ на базе автомобилей «КАМАЗ» должны быть оборудованы устройствами для распределения песко-соляной смеси, отвалами, щетками для сметания мусора и снега с проезжей части, а также бункерами для перевозки реагентов. В весенне-летний период  эта техника будет переоборудована для выполнения работ по сезонному обслуживанию улично-дорожной сети.
С 2016 года для МУП «ДСЭР Советского района» и МБУ «Северное» приобретено 135 единиц техники для реконструкции и содержания улично-дорожной сети, среди которых самосвалы, погрузчики, подметально-уборочные, вакуумно-подметальные и комбинированные машины. Часть техники была передана в районные предприятия ЖКХ для обслуживания общественных территорий. Всего в распоряжении муниципальных дорожных предприятий находится более 160 единиц спецтехники, среди которой порядка 80 КДМ, автогрейдеры и погрузчики.

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