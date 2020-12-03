Власти Волгограда докупают спецтехнику для борьбы со снегопадом

Общество 03.12.2020 16:25
0
03.12.2020 16:25
Четыре комбинированные дорожные машины до конца декабря пополнят автопарк МБУ «Северное». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в настоящее время проводится аукцион по закупке спецтехники.
Согласно условиям контракта КДМ на базе автомобилей «КАМАЗ» должны быть оборудованы устройствами для распределения песко-соляной смеси, отвалами, щетками для сметания мусора и снега с проезжей части, а также бункерами для перевозки реагентов. В весенне-летний период эта техника будет переоборудована для выполнения работ по сезонному обслуживанию улично-дорожной сети.
С 2016 года для МУП «ДСЭР Советского района» и МБУ «Северное» приобретено 135 единиц техники для реконструкции и содержания улично-дорожной сети, среди которых самосвалы, погрузчики, подметально-уборочные, вакуумно-подметальные и комбинированные машины. Часть техники была передана в районные предприятия ЖКХ для обслуживания общественных территорий. Всего в распоряжении муниципальных дорожных предприятий находится более 160 единиц спецтехники, среди которой порядка 80 КДМ, автогрейдеры и погрузчики.
Реклама
Груз помощи получила Волгоградская областная детская клиническая больница03.12.2020 20:08
Общество 03.12.2020 20:08
В законопроект о переходе Волгоградской области на московское время внесли замечания03.12.2020 19:47
Общество 03.12.2020 19:47
Волгоградцы отвоевали ликвидированный маршрут трамвая №1 – он возвращается03.12.2020 16:53
Общество 03.12.2020 16:53
Клиническая смерть и кома: волгоградка с редкой болезнью просит дать ей шанс на жизнь03.12.2020 16:37
Общество 03.12.2020 16:37
Мэрию Волгограда обязали разобраться с «левыми» билбордами03.12.2020 15:55
Общество 03.12.2020 15:55
«Все свое возьму с собой»: в Волгограде на месте проданного колеса обозрения демонтируют плитку03.12.2020 14:13
Общество 03.12.2020 14:13
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате заработала лаборатория по тестированию на COVID-1903.12.2020 11:14
Общество 03.12.2020 11:14
В Волгограде пострадавший от пожара аварийный дом расселят досрочно03.12.2020 11:13
Общество 03.12.2020 11:13
Москвичи купили часть высотки бизнес-центра "Волгоград-Сити"03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
Для вывоза граждан Узбекистана из Волжского не хватает поездов03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
AI Journey вошла в топ-3 мировых конференций по искусственному интеллекту03.12.2020 10:52
Общество 03.12.2020 10:52
Волгоград выиграл федеральный грант на благоустройство03.12.2020 10:24
Общество 03.12.2020 10:24
В Волгоградской области аномальные морозы до -25 задержатся на несколько дней03.12.2020 09:41
Общество 03.12.2020 09:41
Жителям сгоревшего барака в Волгоградской области дадут денег за потерю крова03.12.2020 08:31
Общество 03.12.2020 08:31
На набережной Волгограда возле елки установят каток и горки02.12.2020 20:25
Общество 02.12.2020 20:25
Реклама