Мэрию Волгограда обязали разобраться с «левыми» билбордами

Общество 03.12.2020 15:55
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03.12.2020 15:55
Волгоградским УФАС завершено рассмотрение дела о нарушении администрацией Волгограда ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ в связи с её бездействием по недемонтажу рекламных конструкций, установленных ООО «Дрим Медиа Сервис» и ООО «Мейн Медиа» на территории города, но отсутствующих в схеме размещения рекламных конструкций. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, еще в 2014 году администрация Волгограда в отсутствие законных оснований продлила разрешения и договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Договоры, заключенные по результатам конкурсов изначально на пять лет, были пролонгированы еще на пять лет до 2023 года. При этом в схему размещения рекламных конструкций спорные конструкции не вносились.
Заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева так прокомментировала эту ситуацию: «До настоящего времени значительная часть рекламных конструкций на территории Волгограда не включена в схему размещения рекламных конструкций. Пока мы выявили только 16 таких конструкций, хотя, исходя из схемы размещения, например, на проспекте Ленина в Центральном районе вообще не должно быть рекламных конструкций. Так что дел у нас еще много. К сожалению, поддержки ждать неоткуда, полиция этим вопросом заниматься не хочет, даже после направления нами в ее адрес соответствующих материалов, хотя в соответствии с КоАП РФ у неё имеются полномочия на привлечение к ответственности за нарушение требований к установке рекламных конструкций. Теперь администрация Волгограда обязана исполнить наше предписание, демонтировав незаконно установленные рекламные конструкции либо включив их в схему».
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