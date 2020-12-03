Телеком

«Черная пятница» прошла мимо Волгограда

Телеком 03.12.2020 15:20
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03.12.2020 15:20


К такому выводу пришли аналитики МТС на основании данных индекса цифровой активности. Показатели, если говорить про офлайн и онлайн в совокупности, в этом году оказались ниже прошлогодних. В то же время, динамика в онлайн-сегменте есть, и она положительная. Волгоградцы заходили в интернет-магазины в 2,5 раза чаще, чем год назад, но эта активность все равно ниже, чем за неделю до этого.
По данным МТС, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, «черная пятница» не привела к росту посещаемости торговых центров. Интернет-трафик на последней неделе ноября относительно тех же дней на предыдущей неделе, существенно не изменился. Это может быть связано с тем, что многие ритейлеры в этом году заранее запустили распродажи: у одних она началась с 20 ноября, у других продолжилась по 30 ноября, с захватом «киберпонедельника». 
На фоне этого интернет-магазины продолжают прирастать по количеству онлайн-покупок среди волгоградцев. Причем, самыми популярными категориями покупок становятся детские товары, продукты питания и одежда. 

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