В Волгограде пострадавший от пожара аварийный дом расселят досрочно

Общество 03.12.2020 11:13
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03.12.2020 11:13
Срок расселения аварийного дома №21 по улицы Палласовской в Красноармейском районе, где на днях произошел пожар, будет перенесен с конца 2023 на 2021 год. Такое поручение дал глава Волгограда Виталий Лихачев на основании результатов обследования, проведенного городской межведомственной комиссией, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Напомним, специальная комиссия дала оценку состояния жилого двухэтажного здания, пострадавшего от пожара 30 ноября текущего года. В ходе обследования выявлено, что в результате ЧП поврежден ряд квартир. Так, квартира №7, где начался пожар, выгорела практически полностью – здесь проживала многодетная семья. Квартиры №3 и №4 значительно пострадали от затопления водой в результате тушения пожара. Практически во всех помещениях наблюдаются многочисленные следы протечек воды. Вывод комиссии: в результате ЧП состояние конструкций значительно ухудшилось.
В соответствии с поручением главы Волгограда профильные структуры администрации уже приступили к подготовке документов, необходимых для переносов срока расселения.
Ранее жильцам, чьи квартиры пострадали от пожара, была предложена материальная компенсация, всем без исключения жителям предоставлена возможность временно разместиться в помещениях маневренного фонда до переезда в новые дома.
В качестве временной меры управляющей компании поручено провести ремонт кровли и поддерживать техническое состояние здания до полного переселения граждан.
Многоквартирный дом по ул. Палласовской, 21 в свое время был признан аварийным и включен в региональный проект по переселению, который сегодня реализуется в областном центре. Учитывая техническое состояние здания, изначально его расселение планировалось осуществить в порядке очередности до конца 2023 года.
Напомним, до конца года в Волгограде из аварийного жилья будет расселено порядка тысячи горожан. Волгоградцы уже получили ключи более чем от 120 квартир. Собственникам, которые предпочли получить денежные компенсации за свою аварийную недвижимость, мэрия уже выплатила свыше 146 миллионов рублей за 135 жилых помещений, заключаются соглашения о выплате еще порядка 100 компенсаций. В общей сложности в ходе программы до сентября 2025 года в Волгограде будут расселены более 250 домов, в которых проживают порядка 9800 человек.
Фото группы ВК Жесть Волгограда.
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