Происшествия

Под Волгоградом в "Тихом Доне" нашли труп в валенках

Происшествия 30.11.2020 13:11
0
30.11.2020 13:11


Тело пожилого мужчины с бородой, одетого в валенки и теплую одежду обнаружено накануне на дачном участке СНТ "Тихий Дон" в районе поселка Волго-Донской в Калачевском районе Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Известно, что при жизни умерший мужчина, которому на вид 60-65 лет, называл себя Николаем. Причины смерти выясняют судмедэксперты.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Происшествия
30.11.2020 14:22
Происшествия 30.11.2020 14:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2020 09:47
Происшествия 30.11.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2020 10:15
Происшествия 29.11.2020 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2020 09:24
Происшествия 29.11.2020 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2020 10:30
Происшествия 28.11.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2020 17:53
Происшествия 27.11.2020 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2020 14:44
Происшествия 27.11.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2020 13:11
Происшествия 27.11.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2020 10:52
Происшествия 27.11.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2020 10:16
Происшествия 27.11.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2020 13:17
Происшествия 26.11.2020 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2020 12:47
Происшествия 26.11.2020 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2020 10:22
Происшествия 26.11.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2020 17:38
Происшествия 25.11.2020 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2020 15:25
Происшествия 25.11.2020 15:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
В Москве сторонники волгоградского времени пикетируют ГосдумуСмотреть фотографии
14:34
Из разрухи в новостройки: в Волгограде еще 80 семей получили ключи от квартирСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде изменили движение скоростного трамвая из-за беспардонного водителяСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде для жителей поселка Сакко и Ванцетти загорелся «зеленый свет»Смотреть фотографии
13:50
49-летний житель Волгоградской области умер от коронавируса при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом в "Тихом Доне" нашли труп в валенкахСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде бывший железнодорожник заплатит государству 300 тысяч рублей за взяткуСмотреть фотографии
12:35
Выплаты на троих детей заставили вернуть в ПФР горе-мать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Смелые планы по строительству дорог озвучил губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области новые потери от COVID-19Смотреть фотографии
11:25
В Волжском матери ребенка с ДЦП пришлось побороться за признание сына недееспособнымСмотреть фотографии
11:00
Жителю Волгоградской области назначили крупный штраф за демонстративный отказ надеть перчаткиСмотреть фотографии
10:59
Весенние посадки закончились в Волгоградской области судомСмотреть фотографии
09:47
В центре Волгограда в ДТП пассажир вылетела из машины (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:21
Волгоградский онкодиспансер закупает новое оборудованиеСмотреть фотографии
22:05
Волгоградский «Ротор» после двух безответных голов от "Спартака" рухнул на последнее место в РПЛСмотреть фотографии
19:11
Капитальный ремонт аварийной школы в Волжском сорвался из-за ошибкиСмотреть фотографии
17:41
Пятеро «сердечников» не пережили коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:22
Гаражная «зачистка» грядет в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:02
Озеро фекалий в Волгограде ликвидируют после публикаций ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
15:09
Маршруты ряда электричек в Волгоградской области изменят на два дняСмотреть фотографии
14:44
В аварийном доме на окраине Волгограда в квартире рухнула кирпичная стенаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Главные женщины: волгоградская полиция тепло поздравила всех мамСмотреть фотографии
12:25
Опасный вирус в Волгоградской области не ослабеваетСмотреть фотографии
12:00
Полицейского начальника в Волгоградской области заподозрили в коммерческой деятельностиСмотреть фотографии
11:47
Зима близко: какие законы вступят в силу в декабреСмотреть фотографии
10:56
Водителя осудили за нападение с дубинкой на двоих человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
По химозным теплицам в Волгоградской области ударят федеральным закономСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде легковушка «уронила» на автобус световую опоруСмотреть фотографии
09:24
"Пассажиропад" случился в волгоградском автобусе из-за лихача на легковушкеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 