



Не с первого раза суд поверил жительнице Волжского в недееспособность ее 17-летнего ребенка, больного ДЦП. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, только в апелляционной инстанции матери удалось добиться получения необходимого статуса для сына, который нуждается в опеке.

Волжанка настаивала в суде на том, что мальчик-инвалид не осознает последствия своих действий и не может обслуживать себя. Однако решением суда первой инстанции, основанном на заключении заочной судебно-психиатрической экспертизы, заявительнице было отказано в удовлетворении её требований.

В областном суде при рассмотрении апелляционной жалобы истицы была проведена повторная психиатрическая экспертиза с непосредственным участием ребенка. На основании результатов обследования областной суд отменил решение суда первой инстанции и признал подростка недееспособным.



