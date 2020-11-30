Общество 30.11.2020 11:25
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30.11.2020 11:25
Не с первого раза суд поверил жительнице Волжского в недееспособность ее 17-летнего ребенка, больного ДЦП. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, только в апелляционной инстанции матери удалось добиться получения необходимого статуса для сына, который нуждается в опеке.
Волжанка настаивала в суде на том, что мальчик-инвалид не осознает последствия своих действий и не может обслуживать себя. Однако решением суда первой инстанции, основанном на заключении заочной судебно-психиатрической экспертизы, заявительнице было отказано в удовлетворении её требований.
В областном суде при рассмотрении апелляционной жалобы истицы была проведена повторная психиатрическая экспертиза с непосредственным участием ребенка. На основании результатов обследования областной суд отменил решение суда первой инстанции и признал подростка недееспособным.
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