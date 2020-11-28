Трассы в Волгоградской области окутал туман

Общество 28.11.2020 10:11
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28.11.2020 10:11
Госавтоинспекция Волгоградской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях на трассах регионального значения. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, на 10 утра на участках дорог в Городишенском, Калачевском, Чернышковском, Суровикинском районах отмечается туман:
- автодорога «Москва- Волгоград Астрахань» - туман в Светлоярском районе, дорога отработана противогололедными материалами, проезд обеспечен;
- автодорога «Сызрань-Саратов- Волгоград», осадков нет, проезд обеспечен;
- автодорога «Волгоград-К.Шахтинский» - в Городишенском, Калачевском, Чернышковском, Суровикинском районах отмечается туман, дорога отработана песко-соляной смесью, проезд обеспечен; заторовых ситуаций не допущено.
За дежурные сутки подразделениями ГИБДД по фактам нарушений в содержании автомобильных дорог должностным лицам выдано 6 предписаний на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети, составлено 2 административных материала.
Госавтоинспекция рекомендует водителям скорректировать модель поведения на дороге с учетом погодных условий, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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