Происшествия

Бойцы с оружием и ДПС: в Волгограде и Волжском тотально проверяют автомобили

Происшествия 27.11.2020 17:53
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27.11.2020 17:53


Массовые проверки водителей проходят сегодня на дорогах Волгограда и Волжского. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, контроль осуществляется путем массовой остановки и проверки транспортных средств. Силовую поддержку оказывают бойцы полицейского спецподразделения. 

Водители проверяются по специальным базам на предмет своевременности уплаты штрафов, нахождения в розыске или прекращения регистрации транспортного средства. Особое внимание уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, использованию пассивных средств безопасности (ремней), перевозке запрещенных предметов и веществ.

Аналогичные рейды уже проводились на этой неделе на дорогах областного центра и города-спутника.  В главке отмечают, что главная цель таких мероприятий - профилактика ДТП, формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на дорогах и осознания неотвратимости наказания.

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