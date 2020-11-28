Общество

Вот это «Focus»: волгоградец взыскал с «Ford» 3 млн за проблемное авто

Общество 28.11.2020 18:48
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28.11.2020 18:48


До 3 млн рублей увеличил житель Волгограда сумму компенсации за дефектный автомобиль «Ford Focus». Как сообщает ИА «Высота 102», Центральный районный суд обязал ООО «Форд Соллерс Холдинг» выплатить мужчине 200 тысяч рублей неустойки. Ранее решением Ворошиловского райсуда с дистрибьютора автомобилей американского бренда в пользу волгоградца было взыскано 2,8 млн рублей.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, в августе 2013 года истец приобрел «Ford Focus III» у официального дилера автоконцерна (ООО «Рольф» филиал «Центр»). Цена легковушки составляла почти 700 тысяч рублей. Спустя 10 месяцев из-за появившихся толчков в автоматической коробке передач новая машина перестала радовать своего владельца. Пробег легковушки на тот момент составлял 21,7 тысячи километров. «Дергается АКПП на малой скорости при переключении с первой на вторую скорость, иногда обороты поднимаются, а скорость не увеличивается, на прогретой коробке дергается сильнее, на холодной толчки слабее, но чаще», - с такой жалобой обратился впервые к официальному дилеру хозяин «Фокуса».
В сервисной службе произвели ремонтные работы, но вскоре проблема вернулась. С 2014 по 2019 год собственник легковушки в общей сложности шесть раз обращался к представителю автоконцерна с требованием исправить поломку. Мирно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги за некачественный товар в компании «Форд Соллерс Холдинг» отказались. Поэтому недовольный покупатель обратился в суд. 
Согласно заключению судебной экспертизы, в коробке передач «Ford Focus» был обнаружен производственный брак, «при наличии которого использование автомобиля по назначению практически невозможно». Суд взыскал с ответчика в пользу инициатора разбирательства стоимость автомобиля, которая на момент вынесения решения увеличилась почти до 940 тысяч рублей, а также неустойку за период с 2016 по 2017 годы и штраф. Всего компенсация составила 2,8 млн рублей.
Спустя некоторое время мужчина направил в суд очередную финансовую претензию к российскому представителю «Ford». Истец потребовал выплатить ему еще 3,5 млн рублей неустойки за 2018 год, который не был учтен в ходе прежнего разбирательства. Суд посчитал требования заявителя чрезмерными и удовлетворил его исковые требования частично. В итоге ответчик обязан выплатить своему клиенту еще 200 тысяч рублей. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

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