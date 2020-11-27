



Сегодня стала известна дата ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Кремля, мероприятие пройдет 17 декабря. 29 ноября управление пресс-службы и информации президента начнет аккредитацию журналистов.

В этом году участники пресс-конференции не увидят главу государства вживую. Отвечать на вопросы СМИ лидер страны будет из своей резиденции в Ново-Огарево. Что касается прессы, то она в привычном формате соберется в Центре международной торговли.

Представители региональных СМИ смогут попытаться задать вопросу Путину, не выезжая за пределы своего федерального округа. Для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Так, для журналистов ЮФО пресс-центр организуют в Ростове-на-Дону.





Последняя пресс-конференция Владимира Путина прошла 19 декабря минувшего года. Среди ее участников были журналисты нескольких волгоградских изданий, включая ИА «Высота 102» . Встреча продлилась 4 часа 18 минут, всего спикеру задали более 70 вопросов. В холле перед началом большого брифинга по традиции состоялось небольшое «карнавальное» шоу : корреспонденты в оригинальных нарядах и с плакатами в руках давали интервью своим коллегам, объясняя, о чем хотят спросить Путина и как в этом стремлении им помогут аксессуары.



