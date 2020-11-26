Экономика

Волгоградский филиал Россельхозбанка презентовал меры поддержки агробизнеса

Экономика 26.11.2020 18:46
0
26.11.2020 18:46


Директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко выступил с докладом о мерах поддержки аграриев, реализуемых в Волгоградской области, в рамках круглого стола «Обновление сельскохозяйственной техники-основа освоения современных технологий и оптимизация затрат сельскохозяйственного производства» . 
Организатором мероприятия, объединившего сельхозтоваропроизводителей, научных работников, представителей компаний-производителей техники, выступил региональный Комитет сельского хозяйства.
В ходе мероприятия участники обсудили уровень подготовки отрасли к весенне-полевым работам, федеральную и региональную поддержку аграриев.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в своем выступлении  Андрей Гавриленко рассказал о форматах сотрудничества сельхозпроизводителей и банка в текущих экономических условиях,финансировании клиентов сегмента малого, среднего и микробизнеса - продуктовой линейке для фермерского сообщества, в том числе для начинающих фермеров, а также презентовал  льготные и инвестиционные программы кредитования.
«С начала 2020 года на финансирование АПК Волгоградской области филиалом направлено 5,8 млрд рублей. На инвестиционные цели банк выдал 1,6 млрд рублей. Мы готовы поддерживать и идти навстречу сельхозтоваропроизводителямв любых условиях, предлагая адаптированные под потребности  бизнеса программы», - отметил директор Волгоградского представительства Банка.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экономика
26.11.2020 17:04
Экономика 26.11.2020 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2020 15:39
Экономика 26.11.2020 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2020 15:34
Экономика 26.11.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2020 15:14
Экономика 26.11.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2020 13:36
Экономика 26.11.2020 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 14:36
Экономика 25.11.2020 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 13:41
Экономика 25.11.2020 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 11:53
Экономика 25.11.2020 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 10:54
Экономика 25.11.2020 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 09:33
Экономика 25.11.2020 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 20:36
Экономика 24.11.2020 20:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 17:49
Экономика 24.11.2020 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 16:22
Экономика 24.11.2020 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 16:17
Экономика 24.11.2020 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 15:56
Экономика 24.11.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:46
Волгоградский филиал Россельхозбанка презентовал меры поддержки агробизнесаСмотреть фотографии
17:43
Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом местеСмотреть фотографии
17:24
Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»Смотреть фотографии
16:59
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Рост налога отменяется для владельцев авто дешевле 3 млн рублейСмотреть фотографии
16:03
«Ментально пострадали»: волгоградский сомнолог поддержал депутатов Госдумы за перевод региона на московское времяСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде распродают остатки имущества завода-банкротаСмотреть фотографии
15:14
«Опрос? Не вопрос!»: депутаты из дома приняли бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:53
МТС начинает тестировать в Волгограде интерактивное цифровое ТВСмотреть фотографии
14:34
Под Волгоградом жителям Мариновки подарили мини-поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 57 млрд рублейСмотреть фотографии
13:17
Промах магазинного вора в Волгограде засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Мошенники сорвали куш: 5 млн рублей украли со счетов жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
Московские следователи оценят ущерб разрушений в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
11:55
Почти 300 жизней унес коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:02
Времени не теряют: волгоградцы призвали главу ЦИК РФ оценить законность скандального опросаСмотреть фотографии
10:26
Волгоградка вышла замуж за таджика ради 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:58
Акционерное общество «Спецэнергомонтаж» (АО «СЭМ») продолжает оказывать благотворительную помощь медучреждениям Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:08
«Нужны подушки и кровати»: уволенный глава Калачевского района Волгоградской области просил у предпринимателей 800 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области в «обезьяннике» умер молодой мужчинаСмотреть фотографии
16:34
Волгоградские компании-концессионеры возглавила новый директорСмотреть фотографии
16:15
На четверть миллиона оштрафован организатор нелегального детского лагеря под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:13
Депутаты болеют: в Волгоградской облдуме из-за COVID-19 сорвалось важное заседаниеСмотреть фотографии
15:39
Нехороший тренд проявился по итогам массовой проверки водителей в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
15:25
«Отрубило хвост»: в Волгоградском аэропорту вертолет завалил мачтуСмотреть фотографии
15:15
«Мы сказали, что хотели»: облсуд отклонил иск волгоградского ковид-диссидента к губернаторуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
В Волгоградской области школьница попала в больницу с бешенством спустя три месяца после укуса собакиСмотреть фотографии
14:36
«Сама приехала в больницу»: стали известны подробности смертей пятерых жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 