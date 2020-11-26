Экономика 26.11.2020 18:46
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26.11.2020 18:46
Директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко выступил с докладом о мерах поддержки аграриев, реализуемых в Волгоградской области, в рамках круглого стола «Обновление сельскохозяйственной техники-основа освоения современных технологий и оптимизация затрат сельскохозяйственного производства» .
Организатором мероприятия, объединившего сельхозтоваропроизводителей, научных работников, представителей компаний-производителей техники, выступил региональный Комитет сельского хозяйства.
В ходе мероприятия участники обсудили уровень подготовки отрасли к весенне-полевым работам, федеральную и региональную поддержку аграриев.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в своем выступлении Андрей Гавриленко рассказал о форматах сотрудничества сельхозпроизводителей и банка в текущих экономических условиях,финансировании клиентов сегмента малого, среднего и микробизнеса - продуктовой линейке для фермерского сообщества, в том числе для начинающих фермеров, а также презентовал льготные и инвестиционные программы кредитования.
«С начала 2020 года на финансирование АПК Волгоградской области филиалом направлено 5,8 млрд рублей. На инвестиционные цели банк выдал 1,6 млрд рублей. Мы готовы поддерживать и идти навстречу сельхозтоваропроизводителямв любых условиях, предлагая адаптированные под потребности бизнеса программы», - отметил директор Волгоградского представительства Банка.
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