Общество 24.11.2020 17:23
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24.11.2020 17:23
В Волгоградской области перепрофилируют ряд объектов для долечивания бывших пациентов ковидных госпиталей. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. По его словам, на сегодняшний день для этих целей уже подготовлен санаторий «Ергенинский», который примет на долечивание пациентов волгоградской больницы №4. Планируется также переоборудовать лагерь «Орленок» и гостиницу ДОСААФ «Царицынская», куда, соответственно, переведут пациентов 5-ой больницы и госпиталя ветеранов войны. Анатолий Себелев пояснил, что речь идет о тех, кто уже не нуждается в кислородной подпитке, однако не вылечился до конца и имеет положительный тест на коронавирус, но не может вернуться домой, например, в коммунальные квартиры, чтобы не заразить окружающих.
При этом планируется также расширить перечень больниц для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Пока ковидный госпиталь свернут на базе больницы №12, которая вернется к своему профилю – протезированию тазобедренных и коленных суставов. Рассматривается также вопрос о возвращении к «нормальной» жизни сосудистых отделений в некоторых медучреждениях региона.
Между тем, на сегодняшний день в больницах Волгоградской области свободными остаются 2698 мест, или 32,1% от общего коечного фонда.
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