Общество 24.11.2020 13:18
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24.11.2020 13:18
Сторонников волгоградского времени призвали звонить в федеральные ведомства, чтобы предотвратить принятие скандального законопроекта о переходе региона в московскую часовую зону. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, предлагается набирать телефоны различных структурных подразделений Госдумы, включая приемные фракций, а также аппарат правительства. Некоторым волгоградцам уже удалось дозвониться до Москвы и в очередной раз донести позицию сторонников волгоградского времени.
Между тем, в сегодняшней повестке заседания Госдумы законопроект, составленный по решению депутатов Волгоградской областной думы, значится под номером 16. Представлять позицию регпарламента собирается Михаил Струк, руководитель фракции «Единой России» в областной думе. Содокладчиком будет депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова. Противники перевода стрелок по московскому сценарию уже заявили, что не собираются прекращать борьбу за права сторонников волгоградского времени и намерены дойти до Верховного суда РФ, чтобы отменить вызвавшее ожесточенные споры в обществе решение депутатов облдумы.
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