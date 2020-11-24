Массовые проверки водителей начались в Волгограде и Волжском

Общество 24.11.2020 11:11
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24.11.2020 11:11
Сегодня группы нарядов ДПС проведут массовые проверки водителей на территории Волгограда и Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, лицами лишенными или не имеющими права управления, использованию пассивных средств безопасности, выявлению фактов управления незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами, перевозке запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ.
Мероприятие проводится с целью снижения дорожно-транспортных и профилактику грубых нарушений ПДД.
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