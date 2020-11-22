









Сегодня десятки волжан вышли с одиночными пикетами в защиту волгоградского времени. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», пикетирующие, среди которых были многодетные мамы, пенсионеры и молодые люди, встали в цепочку от ЦУМа до гостиницы «Ахтуба». У защитников волгоградского времени по-прежнему твердая позиция – не допустить принятия Госдумой скандального законопроекта. Хотя люди и признавались, что осталась лишь маленькая надежда на победу здравого смысла. Тем не менее, активисты настроены решительно.





«Наш гнев – праведный! Мы продолжаем настаивать на том, что летнее мероприятие, узаконенное властями в обход существующему постановлению об опросе и референдуме, имеет целью отсутствие возможности проверки результатов голосования. Экономического обоснования у законопроекта №1012130-7 нет. Обоснование правительства РФ об эффективности использования светлого времени суток с 06.00 до 9.00 не подтверждено. Впереди пикеты в Москве, Верховный суд и новый референдум. Хотите московское время? Сражайтесь по-честному!», - говорится в заявлении активистов.





Участники акции признавались сегодня, что потрясены тем, как с ними обошлись депутаты облдумы и как собираются поступить точно так же депутаты Госдумы. «Нас кинули, но мы надеемся, что шанс услышать мнение большинства волгоградцев еще есть», - говорит пенсионерка Любовь Федоровна. На следующей неделе активисты собираются провести подобные пикеты и в Волгограде.

Напомним, профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять закон о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону в первом чтении. Это может произойти уже в этом месяце.



