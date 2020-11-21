Сегодня ночью в Волгограде на 96-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Павлович Мелихов. Как стало известно ИА "Высота 102", у знаменитого сталинградского десантника остановилось сердце. Похороны состоятся в понедельник, 23 ноября, в 11.30 на Димитриевском кладбище.

18-летнего сталинградца Василия Мелихова призвали в Красную Армию в начале 1943 года. Его отправили на ускоренные курсы в военно-пехотное училище. По данным сайта Волгоградской гордумы, службу в 104-й гвардейской дивизии он начал в 1944 году, а в 1945-м, уже пехотинцем в составе 9-й армии Второго Украинского фронта участвовал в Балатонской и Венской операциях. Получил тяжелое ранение в голову, но выжил и в конце апреля вместе со своим полком направился в Чехословакию, где и встретил Победу. Василий Павлович награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Вены» и другими наградами.

После войны Василий Павлович служил в Эстонии и Псковской области, в 1950 году вернулся в родную Дубовку. Получив высшее медицинское образование, он почти 40 лет проработал врачом-стоматологом.

ИА "Высота 102" выражает соболезнования родным и близким Василия Павловича Мелехова.