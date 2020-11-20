В Волгограде скандальный автосалон оштрафовали на 500 тысяч рублей





Владельцев автосалона «Волга-град» привлекли к административной ответственности за грубейшие нарушения закона о рекламе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, на ООО «СВ-Групп» наложен максимально возможный штраф – 500 тысяч рублей.

Фирму уличили в распространении через интернет недостоверной информации о процентных ставках автокредитования, стоимости машин и банках-партнерах, которые таковыми по факту не являлись. Представители «СВ-Групп» отрицали причастность к распространению спорной рекламы, представляли антимонопольщикам надуманные пояснения.

Как пояснила замруководителя УФАС Ирина Никуйко, выбор максимально возможного размера денежного наказания обусловлен высокой общественной опасностью правонарушения. «Реклама имела заведомо ложный характер и очень большой масштаб распространения. В отношении сотрудников автосалона в августе было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Таким образом, распространение рекламы повлекло за собой имущественный ущерб для граждан-потребителей», - отметила представитель ведомства.

Учредителем и генеральным директором ООО «СВ-Групп» является Алена Кириленко. Зарегистрированная в Москве компания существует с июля 2019 года. Волгоградский а втосалон фирмы расположен по улице Неждановой, 6а.



