В Волгограде скандальный автосалон оштрафовали на 500 тысяч рублей

Общество 20.11.2020 14:53
0
20.11.2020 14:53
Владельцев автосалона «Волга-град» привлекли к административной ответственности за грубейшие нарушения закона о рекламе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, на ООО «СВ-Групп» наложен максимально возможный штраф – 500 тысяч рублей.
Фирму уличили в распространении через интернет недостоверной информации о процентных ставках автокредитования, стоимости машин и банках-партнерах, которые таковыми по факту не являлись. Представители «СВ-Групп» отрицали причастность к распространению спорной рекламы, представляли антимонопольщикам надуманные пояснения.
Как пояснила замруководителя УФАС Ирина Никуйко, выбор максимально возможного размера денежного наказания обусловлен высокой общественной опасностью правонарушения. «Реклама имела заведомо ложный характер и очень большой масштаб распространения. В отношении сотрудников автосалона в августе было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Таким образом, распространение рекламы повлекло за собой имущественный ущерб для граждан-потребителей», - отметила представитель ведомства.
Учредителем и генеральным директором ООО «СВ-Групп» является Алена Кириленко. Зарегистрированная в Москве компания существует с июля 2019 года. Волгоградский автосалон фирмы расположен по улице Неждановой, 6а.
Реклама
«Были молодые, но больные»: скорбный список жертв коронавируса в Волгоградской области увеличивается20.11.2020 16:49
Общество 20.11.2020 16:49
Удар ниже пояса: депутатам Госдумы рекомендовали принять закон о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону20.11.2020 15:58
Общество 20.11.2020 15:58
Качество работы школьных поваров на объектах “Виво маркет” положительно оценили активисты ОНФ20.11.2020 15:02
Общество 20.11.2020 15:02
В парке Гагарина Волгограда впервые отремонтируют сильно постаревшие памятники20.11.2020 14:20
Общество 20.11.2020 14:20
Жители Волгоградской области смогут получать заказы с Wildberries в отделениях почтовой связи20.11.2020 14:13
Общество 20.11.2020 14:13
Опасная ледяная гора образовалась из-за порыва трубы в Дзержинском районе Волгограда20.11.2020 13:47
Общество 20.11.2020 13:47
В Волгограде организовали горячую линию по тестированию на COVID-1920.11.2020 13:46
Общество 20.11.2020 13:46
В Волгоградстате отследили улучшение благосостояния пенсионеров20.11.2020 13:25
Общество 20.11.2020 13:25
Стабильно тяжелой остается обстановка с COVID-19 в Волгоградской области20.11.2020 12:03
Общество 20.11.2020 12:03
Как в Нью-Джерси: под Волгоградом открыли новую бетонную дорогу20.11.2020 12:03
Общество 20.11.2020 12:03
«Это розыгрыш?»: вызов сантехника из УК обернулся для волгоградского бизнесмена непроходимым квестом20.11.2020 11:25
Общество 20.11.2020 11:25
Гигантское сизое облако упало на землю в центре Волгограда20.11.2020 09:42
Общество 20.11.2020 09:42
В замороженных свиных тушах в Волгограде обнаружили АЧС19.11.2020 21:23
Общество 19.11.2020 21:23
«Это финиш»: окончание второго этапа ремонта моста на Волжской ГЭС ознаменовалось гигантской пробкой19.11.2020 19:23
Общество 19.11.2020 19:23
Исследование: у волгоградцев выяснили предпочтения в еде19.11.2020 15:50
Общество 19.11.2020 15:50
Реклама