



Второй день ждут приезда коммунальщиков жители улицы Демьянова в Дзержинском районе Волгограда, на которой произошла коммунальная авария. Накануне вечером в районе дома №21 случился порыв водопроводной трубы, сообщает ИА «Высота 102». Из-за крепкого ночного мороза утром дорога заледенела. С учетом наличия крутого спуска вдоль улицы проезжая часть превратилась в смертельно опасную ледяную горку. «Передвигаться по ней абсолютно невозможно. Автомобили пытаются объезжать наледь по обочине», - рассказывает местный житель Артем.

Жители поселка Второй километр оперативно известили аварийную службу о происшествии. Однако пока на место аварии коммунальщики не приехали.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», заявка на устранение порыва трубопровода принята. Сегодня ремонтные бригады приступят к работам, до начала которых необходимо получить согласование на демонтаж нескольких зеленых насаждений и очистить дорогу от льда.



