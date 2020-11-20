Общество 20.11.2020 13:47
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20.11.2020 13:47
Второй день ждут приезда коммунальщиков жители улицы Демьянова в Дзержинском районе Волгограда, на которой произошла коммунальная авария. Накануне вечером в районе дома №21 случился порыв водопроводной трубы, сообщает ИА «Высота 102». Из-за крепкого ночного мороза утром дорога заледенела. С учетом наличия крутого спуска вдоль улицы проезжая часть превратилась в смертельно опасную ледяную горку. «Передвигаться по ней абсолютно невозможно. Автомобили пытаются объезжать наледь по обочине», - рассказывает местный житель Артем.
Жители поселка Второй километр оперативно известили аварийную службу о происшествии. Однако пока на место аварии коммунальщики не приехали.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», заявка на устранение порыва трубопровода принята. Сегодня ремонтные бригады приступят к работам, до начала которых необходимо получить согласование на демонтаж нескольких зеленых насаждений и очистить дорогу от льда.
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