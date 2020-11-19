Губернатор Волгоградской области уехал на "Соединение фронтов"

Общество 19.11.2020 10:24
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19.11.2020 10:24
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в день 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом почтил память защитников Отечества, возложив цветы к мемориалам в поселке Пятиморск и городе воинской славы Калач-на-Дону. В церемонии приняли участие представители депутатского корпуса и ветеранского сообщества региона, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Возложения цветов и венков к монументу «Соединение фронтов» в поселке Пятиморск и к стеле «Город воинской славы» в Калаче-на-Дону открыли памятные мероприятия в честь 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, которые сегодня, 19 ноября, по традиции проходят во всех муниципалитетах Волгоградской области. Жители приносят цветы к братским могилам и мемориалам; в регионе в условиях пандемии тематические концерты, выставки и экскурсии преимущественно проходят в онлайн-формате.
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