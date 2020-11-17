Новых добровольцев для прививки от коронавируса найдут среди медиков и соцработников Волгоградской области
Здравоохранение 17.11.2020 16:49
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17.11.2020 16:49
Звонки в редакцию ИА «Высота 102» от жителей Волгоградской области с просьбой разъяснить, как можно стать участником испытаний вакцины от коронавируса, стали раздаваться после выхода публикации на сайте информагентства «В Волгоградской области ищут новых добровольцев для прививок от коронавируса». Оказалось, что среди волгоградцев немало желающих уколоться от COVID-19 и на себе испытать эффективность прививки. Как пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, регион должен получить еще 2100 доз вакцины, которой будут прививать медиков и сотрудников социальной сферы.
Ранее сообщалось, что добровольцы от Волгоградской области принимают участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции. В ноябре-декабре в регион поступит еще одна партия препарата. В связи с этим планируется создать на базе 8-ми медицинских амбулаторно-поликлинических организаций специализированные прививочные центры, оборудовать их для хранения вакцины и подготовить медперсонал. Также предстоит разработать прогнозный график вакцинации.
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