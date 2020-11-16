Происшествия 16.11.2020 09:35
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16.11.2020 09:35
В ДТП в Калаче-на-Дону пострадал 19-летний парень. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла около девяти часов вечера накануне. 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь по ул. Революционной на пересечении с ул. Маяковского не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21063» под управлением 17-летнего подростка, не имеющего водительского удостоверения. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2114» с различными травмами доставлен в медучреждение.
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