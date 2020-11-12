Общество

РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса «Помогать просто»

Общество 12.11.2020 16:09 Новости компаний
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12.11.2020 16:09 Новости компаний


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начинает прием заявок на конкурс волонтёрских проектов «Помогать просто». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, лучшие инициативы получат грантовую поддержку в размере до 100 тысяч рублей.  
К участию приглашаются государственные и муниципальные организации и учреждения социальной сферы, некоммерческие и коммерческие организации, специализирующиеся на оказании шефской помощи социально незащищенным группам населения, формировании и развитии волонтёрских объединений, и предоставлении профессиональных услуг на безвозмездной основе (pro bono).  
«Конкурс «Помогать просто» — это возможность для каждого, кто готов помочь и хочет быть полезным, претворить свои добрые идеи в жизнь. За пять лет существования конкурса гранты РУСАЛа получили 444 волонтёрских проекта. Среди них — проведение обучающих занятий для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организация клубов «серебряных» волонтёров и многое другое. Это локальные инициативы, которые приносят позитивные изменения в жизнь отдельно взятого города, социальной организации или семьи», - отметил директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа Рустам Закиев.  
Заявки на участие в грантовом конкурсе «Помогать просто» принимаются по 14 декабря 2020 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа . Победители конкурса будут объявлены не ранее 26 февраля 2021 года.  
Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте. 
Справка: Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Помимо конкурса программа включает ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», программу по озеленению и благоустройству «Зеленая волна», экологический марафон «День реки», а также партнерские события с Национальным Советом по корпоративному волонтерству. География конкурса охватывает следующие регионы присутствия компании РУСАЛ: Красноярский край (Ачинск и Ачинский район, Дивногорск, Красноярск, Таежный, Шарыповский район), Волгоградская область (Волгоград), Иркутская область (Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк, Белогорск), Ленинградская область (Бокситогорск), Мурманская область (Кандалакша), Свердловская область (Каменск-Уральский, Краснотурьинск,  Североуральск), Республика Хакасия (Саяногорск).  
Компания РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2019 году на долю компании приходилось около 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.
Фото с сайта https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/

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