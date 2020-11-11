В Волгограде экстренно госпитализировали лежачую бабушку, которой предложили платный тест на коронавирус
Общество 11.11.2020 09:30
0
11.11.2020 09:30
79-летнюю Тамару Яковлевну Матохину из Волгограда накануне вечером на скорой помощи транспортировали в областной госпиталь ветеранов войны. Как рассказала ИА «Высота 102» дочь пенсионерки, 45-летняя Маргарита Полянская, состояние пожилой женщины резко ухудшилось, она стала задыхаться. "Сатурация - 89. Это очень плохо", - плачет Маргарита.
Напомним, накануне ИА «Высота 102» рассказало о ситуации, сложившейся в семье бабушки. Все четверо членов семьи, 45-летняя Маргарита Полянская, ее супруг Андрей Гришин, 15-летняя дочь и 79-летняя мама Тамара Яковлевна Матохина резко слегли с признаками коронавируса. Врач из поликлиники №1 Тракторозаводского района, послушав легкие взрослых членов семьи, диагностировала у всех пневмонию, предположив, что у них коронавирус. Но на просьбу протестировать заболевших на COVID-19 заявила, что лаборатории очень загружены и предложила сдать платные тесты на коронавирус, а также пройти КТ-исследование за свои деньги. При этом заболевшая бабушка входит в категорию жителей региона 65+, которым должны делать бесплатное тестирование на дому, а в случае подтверждения диагноза коронавирус выдавать им бесплатные наборы лекарств. ИА «Высота 102» ранее обратилось в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прояснить данную ситуацию.
А семье госпитализированной пенсионерке остается только молиться за ее жизнь и здоровье и уповать на врачей госпиталя.
Реклама
В существование коронавируса не верят 9% волгоградцев11.11.2020 09:54
Общество 11.11.2020 09:54
Волжские чиновники отдали медикам две машины11.11.2020 09:03
Общество 11.11.2020 09:03
В Волгограде прикрыли обувной магазин из-за опасного воздуха11.11.2020 08:43
Общество 11.11.2020 08:43
В Волгограде лежачей бабушке с пневмонией посоветовали сдать платный тест на коронавирус11.11.2020 08:06
Общество 11.11.2020 08:06
Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалка10.11.2020 22:11
Общество 10.11.2020 22:11
Чиновник в Волгограде заработал штраф за волокиту10.11.2020 10:39
Общество 10.11.2020 10:39
День полиции 2020 в особом режиме: поздравление начальника ГУ МВД по Волгоградской области10.11.2020 10:16
Общество 10.11.2020 10:16
В Волжском открыли новую больницу для ковидных пациентов10.11.2020 10:09
Общество 10.11.2020 10:09
В Волгоградской области выросла младенческая смертность09.11.2020 22:02
Общество 09.11.2020 22:02
В Волгограде увековечат память экс-губернатора Николая Максюты09.11.2020 20:19
Общество 09.11.2020 20:19
В центре занятости селянке из Волгоградской области предложили недоступную работу09.11.2020 16:00
Общество 09.11.2020 16:00
Двор в Волгограде освободят от кладбища брошенных машин09.11.2020 13:20
Общество 09.11.2020 13:20
Очередной антирекорд: в Волгоградской области зашкалило количество заболевших COVID-1909.11.2020 12:05
Общество 09.11.2020 12:05
В Волгограде директора школы обвинили в разгуле коронавируса09.11.2020 10:30
Общество 09.11.2020 10:30
Воруют, ломают и пишут гадости: вандалы вредят благоустройству Волгограда09.11.2020 10:23
Общество 09.11.2020 10:23
Реклама