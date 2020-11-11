В Волгограде экстренно госпитализировали лежачую бабушку, которой предложили платный тест на коронавирус





79-летнюю Тамару Яковлевну Матохину из Волгограда накануне вечером на скорой помощи транспортировали в областной госпиталь ветеранов войны. Как рассказала ИА «Высота 102» дочь пенсионерки, 45-летняя Маргарита Полянская, состояние пожилой женщины резко ухудшилось, она стала задыхаться. "Сатурация - 89. Это очень плохо", - плачет Маргарита.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» рассказало о ситуации, сложившейся в семье бабушки. Все четверо членов семьи, 45-летняя Маргарита Полянская, ее супруг Андрей Гришин, 15-летняя дочь и 79-летняя мама Тамара Яковлевна Матохина резко слегли с признаками коронавируса. Врач из поликлиники №1 Тракторозаводского района, послушав легкие взрослых членов семьи, диагностировала у всех пневмонию, предположив, что у них коронавирус. Но на просьбу протестировать заболевших на COVID-19 заявила, что лаборатории очень загружены и предложила сдать платные тесты на коронавирус, а также пройти КТ-исследование за свои деньги. При этом заболевшая бабушка входит в категорию жителей региона 65+, которым должны делать бесплатное тестирование на дому, а в случае подтверждения диагноза коронавирус выдавать им бесплатные наборы лекарств. ИА «Высота 102» ранее обратилось в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прояснить данную ситуацию.

А семье госпитализированной пенсионерке остается только молиться за ее жизнь и здоровье и уповать на врачей госпиталя.



