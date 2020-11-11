Общество

В Волгограде экстренно госпитализировали лежачую бабушку, которой предложили платный тест на коронавирус

Общество 11.11.2020 09:30
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11.11.2020 09:30


79-летнюю Тамару Яковлевну Матохину из Волгограда накануне вечером на скорой помощи транспортировали в  областной госпиталь ветеранов войны. Как рассказала ИА «Высота 102» дочь пенсионерки, 45-летняя Маргарита Полянская, состояние пожилой женщины резко ухудшилось, она стала задыхаться. "Сатурация - 89. Это очень плохо", - плачет Маргарита.
Напомним, накануне ИА «Высота 102» рассказало о ситуации, сложившейся в семье бабушки. Все четверо членов семьи, 45-летняя Маргарита Полянская,  ее супруг Андрей Гришин, 15-летняя дочь и 79-летняя мама Тамара Яковлевна Матохина резко слегли с признаками коронавируса. Врач из поликлиники №1 Тракторозаводского района, послушав легкие взрослых членов семьи, диагностировала у всех пневмонию, предположив, что у них коронавирус. Но на просьбу протестировать заболевших на COVID-19 заявила, что лаборатории очень загружены и предложила сдать платные тесты на коронавирус, а также пройти КТ-исследование за свои деньги. При этом заболевшая бабушка входит в категорию жителей региона 65+, которым должны делать бесплатное тестирование на дому, а в случае подтверждения диагноза коронавирус выдавать им бесплатные наборы лекарств. ИА «Высота 102» ранее обратилось в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прояснить данную ситуацию.
А семье госпитализированной пенсионерке остается только молиться за ее жизнь и здоровье и уповать на врачей госпиталя.

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