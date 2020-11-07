



Еще на пять ночей продлили запрет на движение транспорта по тоннелю напротив ТРК «Акварель» в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, решение о продлении срока проведения работ на месте примыкания выезда с нового участка улицы Электролесовской ко Второй Продольной магистрали принято департаментом городского хозяйства. На данном участке ведется обустройство нового перекрестка. Продление обусловлено тем, что для минимизации неудобств горожан основные работы, связанные с перекрытием тоннельной части проводятся в ночное время, а в дневные часы движение по тоннелю остается открытым по двум полосам.

Приостановка движения в ночное время с 20.00 до 6.00 через подземную часть транспортной развязки будет осуществляться вплоть до 11 ноября. На период работ водителям необходимо пользоваться надземной частью развязки.

Ранее администрация города объявляла о приостановке движения автотранспорта по тоннелю на Второй Продольной в течение двух ночей – 5 и 6 ноября.



