Тысячи алых гвоздик и почетный караул: В Волгограде простились с Николаем Максютой (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 05.11.2020 12:52
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05.11.2020 12:52
В здании Волгоградской филармонии прошло прощание с экс-губернатором региона Николаем Максютой. Из-за пандемии число участников церемонии оказалось заметно меньше ожидаемого. Тем не менее, в течение полутора часов в зале побывали и почтили память Николая Кирилловича сотни людей - родственники и близкие друзья, соратники, с которыми плечо к плечу долгие годы работал Максюта, первые лица Волгограда и области, а также обычные горожане, сообщает ИА «Высота 102».
Проститься с Николаем Максютой пришли и члены его губернаторской команды - бывшие вице-заместители главы администрации области Александр Шилин, Юрий Сизов, экс-председатель областного комитета сельского хозяйства Павел Чумаков и другие.
Присутствовали также экс-мэры Волгограда Юрий Чехов, Евгений Ищенко, нынешний
градоначальник Виталий Лихачев, начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, члены Совета Федерации от региона и депутаты Госдумы.
Из Москвы на похороны бывшего главы региона приехал вице-президент ПАО «Лукойл» Николай Николаев. Один из траурных венков был с надписью: «От друга Николаева Н.».
Ближе к концу церемонии приехал губернатор Андрей Бочаров, который после возложения букета цветов немного пообщался с детьми и внуками покойного, выразил им соболезнования.
По завершении траурной акции сотрудники ритуальной службы в сопровождении роты почетного караула вынесли гроб из холла ЦКЗ на улицу.
Далее прощание продолжилось на кладбище Красноармейского района, где Николая Кирилловича похоронили рядом с супругой Лидией Андреевной.
Николай Максюта скончался после перенесенной коронавирусной инфекции 1 ноября. Его жены не стало тремя неделями ранее – 8 октября. Она скончалась после продолжительной болезни.
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