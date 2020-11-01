Николая Максюту похоронят в Волгограде





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнование детям скончавшегося экс-главы региона Николая Максюты – Кириллу и Елене - в связи со смертью их папы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, Андрей Бочаров отметил, что Николай Кириллович оставил глубокий след в истории региона и внес весомый вклад в развитие Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области поручил заняться организацией похорон Николая Максюты, который будет погребен в Волгограде на следующей неделе.

Напомним, Николай Максюта скончался от коронавируса в одной из больниц Подмосковья. Он болел коронавирусом, но не смог победить болезнь, которую усугубляло хронические заболевания. В начале октября Николай Максюта потерял супругу Лидию – она умерла от онкологии. Николай Кириллович даже не смог попрощаться с женой из-за запрета врачей, опасавшихся за его здоровье.

Николай Кириллович Максюта был избран губернатором Волгоградской области в 1996 году и возглавлял регион до 2009 года. После этого он до 2014 года являлся членом Совета Федерации.

На фото: встреча Андрея Бочарова и Николая Максюты 2 июня 2017 года.