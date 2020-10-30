Общество 30.10.2020 14:24
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30.10.2020 14:24
Сегодня родные простились с Владимиром Федоровичем Молчановым - пациентом волгоградского госпиталя ветеранов, которого в состоянии клинической смерти медики пытались отдать дочери. Эта история, рассказанная ИА «Высота 102», получила широкую огласку на федеральном уровне.
87-летний ветеран труда, имевший статус ветерана войны, попал с подозрением на коронавирус в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» 21 октября. После того, как родственники узнали, что пожилого человека хотят перевести в специализированную ковидную психиатрическую больницу, они решили забрать его домой. Шокирующее видео, когда ее полумертвого отца выкатили на коляске из приемного покоя, сняла дочь Галина Курапова. «Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой», - говорила Галина. Позднее начальник госпиталя Олег Кириллов пояснил, что у пациента развилась внезапная коронарная смерть.
Сейчас по следам опубликованного ИА «Высота 102» материала «Забираете, вот и забирайте: в госпитале ветеранов волгоградке пытались отдать отца при смерти» прокуратура Волгоградской области проводит проверку. Проверку проводит и комитет здравоохранения Волгоградской области. Сегодня на брифинге заместитель председателя облкомздрава Марина Гаврилова заявила, что в настоящее время процесс еще идет. «Мы все видели этот сюжет. Мы запустили процесс ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по этому случаю. Дело в том, что такая проверка в полной мере возможна только, как будут результаты патологоанатомического исследования», - Марина Гаврилова заверила, что о выводах будет рассказано журналистам.
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