Востребованную цифровую профессию можно получить бесплатно по программам Сбера

Общество 29.10.2020 18:22 Новости компаний
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29.10.2020 18:22 Новости компаний
Сбербанк приглашает всех желающих бесплатно получить востребованную цифровую профессию по программам повышения квалификации. Начать свой новый профессиональный путь можно будет с получения персонального цифрового сертификата. В 2020 году в проекте участвуют жители 48 регионов, в том числе Астраханская, Волгоградская, Пензенская и Оренбургская области.
Персональные цифровые сертификаты — это федеральная система стимулирующих выплат для обучения людей востребованным навыкам. Для учащихся это бесплатно — образование оплачивает государство. Стоимость обучения возмещается образовательной организации из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Благодаря этим сертификатам можно пройти бесплатное обучение по одной из лучших программ СберУниверситета, Деловой среды и СберКласса:
• Создание сайтов на платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга.
• Основы Python для анализа данных.
• Основы машинного обучения.
• Основы теории искусственного интеллекта.
Именно эти навыки сегодня востребованы на рынке труда, позволяют претендовать на высокооплачиваемую позицию и улучшить рабочие процессы.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Сегодня в мире происходят глобальные преобразования производственных процессов. Благодаря новейшим технологиям всё больше задач решаются с использованием искусственного интеллекта. И сегодня мы предоставляем каждому желающему возможность бесплатно повысить свои цифровые навыки и компетенции, а значит и свою конкурентоспособность на рынке труда».
Чтобы записать на курс повышения квалификации нужно подать заявку на сайте, забронировать персональный сертификат и обменять его на одну из образовательных программ. Количество сертификатов ограничено.
Кто может получить сертификат на обучение?
Любой совершеннолетний гражданин России не достигший пенсионного возраста, у которого есть законченное высшее или среднее профессиональное образование, и который проживает в регионе, участвующем в программе. По итогам успешного обучения слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Обучение в этом году будет проходить полностью в дистанционном формате.
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